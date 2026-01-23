Trump amenaza con el despliegue de “flota enorme” de EE.UU. dirigiéndose a las cercanías de Irán

El presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos ha puesto en marcha el desplazamiento de una “flota enorme” hacia aguas cercanas a Irán, en medio de la creciente tensión por la represión de protestas en ese país y el temor a una nueva escalada militar en Medio Oriente.

“Tenemos muchos barcos que van en esa dirección, por si acaso… una gran flotilla, y veremos qué sucede”, dijo el mandatario a reporteros a bordo del Air Force One, al regresar del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

Trump insistió en que preferiría evitar un conflicto, pero subrayó que Washington “está vigilando muy de cerca” a Teherán.

Las declaraciones coincidieron con reportes de expertos militares que confirmaron el desplazamiento del portaaviones de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque, que abandonaron el mar de China Meridional rumbo al océano Índico.

A ese movimiento se suma el USS George H. W. Bush, que zarpó recientemente desde Norfolk, Virginia, con destino a Europa, donde realiza ejercicios de fuego real.

.@POTUS: "We're watching Iran. We have a lot of ships going that direction just in case… We have a massive fleet heading in that direction, and maybe we won't have to use it. We'll see." pic.twitter.com/eL0sRyJb6u — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 23, 2026

Presión militar y advertencias públicas

Trump aseguró que su presión evitó una ola de ejecuciones contra manifestantes detenidos durante las protestas antigubernamentales que sacuden a Irán desde finales de diciembre.

“Detuve 837 ahorcamientos. Si los hubieran colgado, la respuesta habría sido más fuerte que nunca”, afirmó, sin presentar pruebas. Las autoridades iraníes han negado esos planes y sostienen que no existe una orden de ejecuciones masivas.

El presidente estadounidense reiteró que su gobierno está dispuesto a actuar si Teherán continúa con la represión o retoma su programa nuclear. “No pueden hacer nada nuclear. Si lo hacen, volverá a suceder”, dijo en una entrevista con CNBC, en alusión a los ataques aéreos de junio de 2025 contra instalaciones iraníes.

El despliegue de la armada masiva no es la única herramienta que Trump planea utilizar. El mandatario anunció que “muy pronto” entrarán en vigor aranceles del 25% contra países que mantengan negocios con Irán, mencionando específicamente a China y los Emiratos Árabes Unidos. Esta medida busca asfixiar económicamente al régimen para forzar un cambio de comportamiento o de liderazgo.

Apertura a negociar y temor a una escalada

Aunque el fin de semana pasado pidió públicamente un nuevo liderazgo en Irán y acusó al ayatolá Ali Jamenei de llevar al país a la “destrucción completa”, este jueves el mandatario se mostró más cauto. “Irán quiere hablar, y hablaremos”, dijo durante un acto en Davos, donde anunció la creación de una Junta Internacional de Paz para supervisar el alto el fuego en Gaza.

Desde Teherán, el ministro de Exteriores Abbas Araghchi respondió con una dura advertencia. En un artículo publicado en The Wall Street Journal, aseguró que Irán “contraatacará con todo lo que tiene” si vuelve a ser atacado. “Una confrontación total será feroz y se prolongará mucho más de lo que algunos imaginan”, escribió.

Según cifras oficiales iraníes, más de 3,000 personas han muerto desde el inicio de las protestas, aunque el gobierno atribuye muchas de esas muertes a “incidentes terroristas” y no a la represión.

Por ahora, la Casa Blanca insiste en que el despliegue naval es preventivo. “Tal vez no tengamos que usarla”, repitió Trump. Pero la movilización de portaaviones y destructores, junto con las amenazas cruzadas, vuelve a colocar a la región al borde de una nueva crisis, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad del Golfo y el equilibrio global.

