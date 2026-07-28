Hilda Solís se opone a la reconstrucción del almacén de Lineage en Los Ángeles

La presidenta de la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, se opone a la solicitud presentada por la empresa Lineage Logistics para reconstruir el almacén que se incendió en junio en Boyle Heights.

Solís, supervisora del Primer Distrito del condado, manifestó su rechazo a que se reconstruya la instalación, donde se almacenaban millones de libras de alimentos congelados, cuyas consecuencias de la conflagración todavía afectan a los residentes de Boyle Heights y a los vecindarios cercanos.

En un comunicado, Solís aseguró que, durante la reunión de la junta de este martes, dejó muy en claro que no apoya la reconstrucción del edificio de Lineage.

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“El condado debe pronunciarse y tomar todas las medidas necesarias, incluyendo trabajar con el Asesor Legal del condado, para evaluar todas las opciones disponibles, porque no apoyamos la reconstrucción de las instalaciones de Lineage”, declaró Solís.

“Al igual que la alcaldesa Karen Bass y la concejala Ysabel Jurado, me opongo a que Lineage siga adelante con las solicitudes de permisos mientras los residentes aún esperan transparencia, rendición de cuentas y acciones concretas”, añadió la presidenta de la Junta de Supervisores.

En el almacén de Lineage en Boyle Heights se almacenaron 85 millones de libras de alimentos congelados y el incendio estalló el 17 de junio, provocando una densa columna de humo que obligó a las autoridades municipales a emitir una orden de confinamiento por la contaminación del aire.

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Una semana después, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles declaró oficialmente que habían controlado las llamas, pero aclaró que no permitirían el ingreso de trabajadores hasta verificar que se tenia la seguridad suficiente en la estructura dañada.

Durante los siguientes días, los residentes de Boyle Heights comenzaron a manifestar molestia por el mal olor que provenía del almacén afectado, como consecuencia de la putrefacción de la enorme comida almacenada, un problema que persiste a más de un mes del incendio.

Solís dijo que se ha convocado a organismos reguladores y de salud pública, como el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur y el Departamento de Salud Pública, para evaluar los impactos, monitorear las condiciones y atender las inquietudes de los residentes.

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“Sin embargo, persisten problemas críticos sin resolver, y Lineage no ha demostrado la transparencia, la capacidad de respuesta ni la cooperación que esta comunidad merece”, expresó.

La supervisora mencionó que la presentación de una solicitud de permiso no borra el daño causado por este incidente ni las preocupaciones de los residentes del este de Los Ángeles.

“Estas comunidades han soportado durante mucho tiempo la carga de impactos ambientales desproporcionados, y la revisión de cualquier permiso debe tener en cuenta las consecuencias de este incendio, las inquietudes sin resolver y las implicaciones para la salud pública”, añadió.

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La presidenta de la Junta de Supervisores dijo que la ciudad de Los Ángeles, como autoridad competente para otorgar permisos, debe evaluar cuidadosamente estos factores antes de tomar cualquier decisión respecto al sitio.

“Los habitantes del este de Los Ángeles merecen algo más que volver a la normalidad. Merecen un proceso que priorice la salud pública, la justicia ambiental y la seguridad de la comunidad por encima de los intereses corporativos”, reiteró Solís.

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