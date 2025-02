Crecen los embargos a los pagos del Seguro Social por esta razón

Los beneficios del Seguro Social ya son cortos para muchos jubilados o personas discapacitadas como para que te los embarguen. Lamentablemente, esto está siendo cada vez más común. Y hay una razón especial, que te la explicaremos a continuación.

En los últimos años, ha aumentado el número de personas mayores de 50 años que enfrentan embargos a sus pagos del Seguro Social. Esto es especialmente preocupante para quienes tienen deudas pendientes, particularmente préstamos estudiantiles federales. Si no se toman medidas, los pagos de Seguro Social pueden verse reducidos o incluso suspendidos, lo que afecta gravemente la estabilidad financiera de muchas personas en la tercera edad.

La Administración del Seguro Social (SSA) realiza pagos mensuales a millones de personas, incluyendo jubilados y beneficiarios de programas como el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) y el Seguro Social por Discapacidad (SSDI). Si bien los beneficios de jubilación pueden reclamarse desde los 62 años, muchas personas optan por empezar a recibirlos antes. Sin embargo, un nuevo cambio de política está afectando a los beneficiarios mayores de 55 años con deudas federales sin saldar.

¿Por qué los préstamos estudiantiles pueden reducir tus pagos del Seguro Social?

Según informes oficiales, quienes tienen más de 55 años y adeudan dinero, especialmente en préstamos estudiantiles federales, corren el riesgo de perder el acceso a sus pagos del Seguro Social. Si estas deudas no se resuelven, el gobierno tiene la autoridad legal para reducir o retener completamente los pagos para recuperar el dinero no pagado. El Departamento de Educación tiene el poder de embargar salarios y hasta los beneficios del Seguro Social si los prestatarios incumplen con los pagos.

Este fenómeno ha generado una creciente preocupación. Un estudio realizado por el Schwartz Center for Economic Policy Analysis de The New School reveló que 2.2 millones de estadounidenses mayores de 50 años aún cargan con deudas estudiantiles. Muchos de ellos adquirieron préstamos para su propia educación en etapas más avanzadas de la vida, mientras que otros firmaron como cofirmantes para los préstamos de sus hijos o nietos.

La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) ha confirmado que los embargos, incluidos los de los pagos del Seguro Social, son una herramienta común que utilizan las autoridades para recuperar deudas. De hecho, en los últimos 20 años, el número de prestatarios mayores que enfrentan embargos sobre sus beneficios del Seguro Social ha aumentado en un 3,000%. Esto es un reflejo de varios factores, como el crecimiento de los prestatarios mayores dentro de la cartera de préstamos estudiantiles federales y un aumento en los préstamos en mora.

¿Qué acciones tomar si tienes deuda estudiantil y dependes del Seguro Social?

Si eres mayor de 50 años, recibes pagos del Seguro Social y tienes deudas estudiantiles impagas, es esencial que actúes de inmediato. La mejor recomendación es contactar directamente con la SSA para explorar opciones de reestructuración de la deuda o planes de pago alternativos. Existen programas que permiten gestionar estas deudas sin poner en riesgo los beneficios del Seguro Social.

Uno de los programas más populares es el programa SAVE, diseñado para ayudar a los prestatarios a evitar la pérdida de sus beneficios mientras manejan sus deudas. Sin embargo, la implementación de este programa está actualmente suspendida, y su futuro no es prometedor, especialmente bajo la administración de Donald Trump y con los republicanos controlando el Congreso.

A pesar de esto, existen otras opciones de pago que los beneficiarios pueden explorar antes de que sus beneficios se vean afectados. Buscar asesoría y tomar medidas preventivas puede ser clave para evitar graves dificultades financieras en el futuro.

