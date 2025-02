Seguro Social: razones por las que podrías no calificar a los beneficios

El Seguro Social es una red de seguridad financiera para millones de jubilados en los Estados Unidos. Según la Administración del Seguro Social (SSA), hasta diciembre de 2024, aproximadamente 65.5 millones de estadounidenses reciben un pago mensual de esta institución. De estos, alrededor de 53.6 millones son mayores de 65 años, lo que representa más de tres cuartas partes de todos los beneficiarios. Sin embargo, no todos tienen acceso a los beneficios que esperaban. Te decimos cuáles son las principales razones por las que podrías no calificar a los beneficios del Seguro Social, o no recibir la cantidad que esperas.

1. No tienes suficientes créditos de trabajo

Una razón por la que podrías no calificar o recibir una cantidad menor de lo esperado es si no tienes suficientes créditos de trabajo. Para poder acceder a los beneficios del Seguro Social, se requieren al menos 40 créditos, lo que equivale a trabajar durante 10 años.

Si no has alcanzado estos créditos antes de llegar a la edad de jubilación, tendrás que seguir trabajando hasta obtenerlos para poder calificar a los beneficios. Esta es una de las condiciones más comunes que impiden que muchas personas reciban el monto completo de sus pagos.

2. Reclamar los beneficios demasiado pronto

Una de las principales razones por las cuales tu pago podría ser menor de lo que esperas es reclamar los beneficios demasiado pronto.

Para las personas nacidas en 1960 o después, la edad completa de jubilación (FRA) es de 67 años. Sin embargo, puedes comenzar a recibir tus beneficios desde los 62 años, aunque en este caso recibirás solo el 70% de la cantidad que te corresponde.

Si decides esperar más allá de los 62 años, tu pago mensual aumentará gradualmente hasta llegar al 100% cuando alcances la FRA. Esto significa que si decides reclamar los beneficios antes, verás un pago permanentemente reducido. La SSA permite que algunas personas retiren su solicitud y se vuelvan a aplicar, pero deben cumplir con ciertos requisitos para hacerlo.

3. Continuar trabajando mientras cobras los beneficios

Finalmente, existe un factor importante que puede afectar tus beneficios si sigues trabajando mientras los cobras. Es posible continuar trabajando y recibir los beneficios del Seguro Social al mismo tiempo, pero si no has llegado a la FRA y superas el límite de ganancias establecido por la SSA, tus pagos se reducirán.

En 2025, el límite de ganancias anual es de $23,400 dólares. Si ganas más de esta cantidad, se te descontará $1 por cada $2 dólares que ganes por encima del límite.

Esto significa que, si planeas seguir trabajando mientras cobras el Seguro Social, es importante planificar tus ingresos para evitar que tus pagos sean reducidos antes de alcanzar la edad de jubilación completa.

