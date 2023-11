David Benavídez insiste en que Canelo Álvarez tendrá que enfrentarlo después de vencer a Andrade

David Benavídez está seguro que después que derrote a Demetrius Andrade y defienda su puesto como retador obligatorio este sábado 25 de noviembre en Las Vegas, Saúl ‘Canelo’ Álvarez no tendrá otra opción que aceptar de una vez por todas la pelea con él.

En la conferencia de prensa final del duelo con Andrade, Benavídez expresó que demostrará ante Boo Boo que es el mejor en el peso supermediano y que merece más que cualquiera la oportunidad de subir al ring contra Canelo Álvarez.

“He estado aquí por mucho, mucho tiempo. Estoy a las puertas de algo grandioso. Así que vamos a aguantar un poquito más y luego vamos a subir a 175. Nunca pensé en eso, pero no van a conseguir la pelea (Jermall Charlo y Demetrius Andrade) porque yo voy a ser el primero en conseguir la pelea. He trabajado muy duro y lo voy a demostrar con una victoria el sábado. Canelo no va a tener otra dirección porque después de lo que le haga a Demetrius Andrade el sábado, la gente se va a ir. Esa es la única pelea que quieren ver”, dijo.

Canelo Álvarez podría poner en juego su campeonato indiscutido de peso sumpermediano ante David Benavídez. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“(…) Probablemente después de Demetrius, Canelo y Morrell, esas son las únicas personas que me interesan en este momento. No voy a ir a ninguna parte, voy a seguir venciendo a todos los peleadores frente a mí, y esa pelea (con Canelo) definitivamente se va a hacer. Soy el mejor en el peso supermediano, el que está retando a Canelo. Entonces siento que después de esta victoria no habrá preguntas. Esa es la pelea que hay que hacer“, añadió.

Desde hace más de dos de años David Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del tapatío, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y habrá que esperar si en marzo de 2024 el mexicano por fin cumple con su obligación con el CMB.

Cabe destacar que, según Salvador Rodríguez de ESPN, Canelo Álvarez quiere a Jaime Munguía, retador obligatorio de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), para su pelea primera pelea el cinco de mayo en el 2024, mientras que David Benavídez podría ser el siguiente solo si vence a Demetrius Andrade para enfrentarse en septiembre.

David Benavídez está seguro de que saldrá victorioso este sábado ante Demetrius Andrade. Fotos Cortesía: Amanda Westcott/SHOWTIME.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Caleb Plant en marzo de este año por decisión unánime y defenderá su título nuevamente en noviembre. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

