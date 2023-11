David Benavídez afirma que Demetrius Andrade es una amenaza: “Va a sacar lo mejor de mí”

David Benavídez afirmó que Demetrius Andrade es una amenaza para cualquier peleador y que sacará lo mejor de él en Las Vegas el 25 de noviembre, cuando ponga en juego su título interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En declaraciones a BoxingScene y otros medios, Benavídez expresó que Boo Boo Andrade es un peleador hábil con trucos en su bolso y de primer nivel que nadie quiere enfrentar, pero al mexoamericano le gustan este tipo de peleas porque quiere demostrar que es el mejor.

“Estos son los tipos de peleas que quiero. Estos son los tipos de peleas que me motivan. Demetrius Andrade es un peleador hábil y tiene muchos trucos en su bolso. Él va a sacar lo mejor de mí. Él es un peleador de primer nivel. Cuando tienes peleadores como él, siempre es 50-50. No tengo nada más que respeto por él. Él tiene poder. Es una amenaza para cualquiera”, dijo.

Demetrius Andrade buscará arrebatarle el puesto a David Benavídez como retador obligatorio de Canelo Álvarez. Foto: Michael Reaves/Getty Images.

“Es un peleador muy técnico. Es un muy buen peleador. Es campeón en dos divisiones diferentes. Hay muchas cosas que hace bien. Mucha gente no pelea con él porque saben que es un problema. Pero yo quiero ser el mejor. Se mueve mucho y lanza muchas buenas combinaciones, ganchos y zurdos en bucle. Lo he estado estudiando… He estado trabajando muy duro en este campamento. Estoy deseando tener otro evento masivo de pago por evento”, agregó.

Cabe destacar que José Benavídez Jr., entrenador y padre del Monstruo Mexicano, comparte la opinión de su hijo y aseguró que este enfrentamiento será mucho más difícil que la posible pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez porque es un peleador difícil y muy escurridizo.

Las predicciones para la pelea entre David Benavídez y Demetrius Andrade se inclinan hacia el lado del mexoamericano y muchos expertos coinciden en que lo noqueará en la segunda mitad del combate, pero hay otros que piensan que Boo Boo podría tener una oportunidad si ataca temprano al Monstruo Mexicano y se mantiene disciplinado sobre el ring.

Además, Stephen Espinoza -presidente de Showtime- confirmó que el ganador de este duelo podría ser el próximo oponente de Saúl ‘Canelo’ Álvarez para su segunda pelea con Premier Boxing Champions (PBC). De ser David Benavídez el vencedor, reafirmará su puesto como retador obligatorio del CMB del tapatío y podría obtener su oportunidad a finales del 2024, según informó Salvador Rodríguez de ESPN.

David Benavídez y Demetrius Andrade en la conferencia de prensa inicial previo a su pelea. Foto Cortesía: Esther Lin/Showtime.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Caleb Plant en marzo de este año por decisión unánime y defenderá su título nuevamente en noviembre. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

Por su parte, Demetrius Andrade, de 35 años, fue campeón de peso superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), y de peso mediano. Boo Boo mantiene su récord invicto después de 32 peleas de las cuales 19 las terminó por nocaut.

