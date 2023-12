Canelo Álvarez niega pláticas con Munguía, Crawford y Charlo: “No hay ningún nombre en la mesa”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez negó que las supuestas pláticas de su equipo con Jaime Munguía, Terence Crawford o Jermall Charlo; y aseguró que todavía no hay ningún nombre sobre la mesa para su regreso al ring el próximo cinco de mayo.

En declaraciones a Izquierdazo, Canelo Álvarez expresó que ahorita se encuentra de vacaciones y atendiendo sus negocios, por lo que desconoce de dónde salieron estos nombres de oponentes, pero informó que esta semana se reunirá con Al Haymon para ver a quién podrían enfrentar.

“No, no hay ningún nombre en la mesa todavía. La verdad es que me la he pasado haciendo otro tipo de cosas, mis negocios que tengo, viajando con mi mujer, entonces ahorita no he platicado nada. No sé dónde salen esos nombres. Pero el lunes me voy a sentar con Al Haymon y vamos a ver qué es lo que sigue, que va a ser lo mejor para nosotros”, dijo.

Jaime Munguía era el principal nombre que sonaba para el tapatío el cinco de mayo. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Las declaraciones de Canelo Álvarez surgen luego de que Jaime Munguía confirmara que sí hubo algunas pláticas con el equipo del tapatío para un enfrentamiento en mayo, pero que no hubo continuidad después de eso.

“La verdad que se dicen muchas cosas, pero la verdad no hay nada cerrado aún. Se iniciaron algunas pláticas, pero no fue nada, no hubo, no le vi continuidad. (…) Yo creo que es un gran avance que ellos nos hayan mencionado, que ellos estén pensando en pelear con nosotros”, expresó el mexicano en una entrevista con el canal ‘No puedes jugar boxeo’.

Cabe destacar que Salvador Rodríguez de ESPN informó que Canelo Álvarez estaba considerando a Jaime Munguía, que hace poco fue nombrado retador obligatorio del tapatío por la Organización Mundial de Boxeo (OMB), como posible oponente para su primera pelea en el 2024 que se realizaría el cinco de mayo, pero después se sumaron los nombres de Terence Crawford y Jermall Charlo a la lista de rivales.

“El nombre de Jaime Munguía está acompañado de Jermall Charlo y Terence Crawford como posibles rivales para Canelo Álvarez en mayo. La figura de David Benavídez, quien es el retador obligatorio del CMB para Álvarez, estaría programada para septiembre próximo”, aseguró el periodista.

Jermall Charlo quiere subir al ring contra Canelo Álvarez a continuación y lo retó tras su victoria en noviembre. Foto Cortesía: Amanda Westcott/Showtime.

Ahora, el campeón indiscutido de peso supermediano se sentará a mirar la semana que viene quién podría ser su próximo oponente y, aunque desmintió los rumores de los tres nombres mencionados anteriormente, lo más seguro es que alguno de ellos o David Benavídez esté entre las opciones del tapatío.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo el pasado mes de septiembre por amplia decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera profesional.

