Edgar Berlanga quiere ser el siguiente para Canelo Álvarez y asegura que su pelea pasará a la historia

Edgar Berlanga, retador oficial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), quiere ser el siguiente en pelear con Saúl ‘Canelo’ Álvarez y aseguró que su enfrentamiento pasará a la historia del boxeo si llega a realizarse.

En una entrevista para el sitio web Fight Freaks Unite de Dan Rafael, Berlanga insistió en que su duelo con Canelo Álvarez sería muy llamativo porque ambos son estrellas del deporte que cuentan con una gran base de fanáticos y eso ayudaría en la venta de entradas.

“Es México vs. Puerto Rico. Soy lo más grande que sale de Puerto Rico. Yo vendo boletos. Tengo a las celebridades detrás de mí. Tengo el mundo entero. No solo los puertorriqueños. Estoy en auge en Internet. Los fanáticos mexicanos me aman. La gente quiere esta pelea. Mucha gente no puede acceder a las redes sociales, pero todos pueden ver el tipo de amor que estoy recibiendo en Las Vegas. Toda esa semana estuve ahí fuera. La gente quiere esta pelea”, dijo.

Canelo Álvarez sigue siendo el rey del peso supermediano y lo demostró venciendo a Munguía. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

“Esta pelea se va a vender. Esta pelea pasará a la historia del deporte del boxeo. Tienes a México contra Puerto Rico. Tienes a un peleador superestrella mexicano (Canelo) y a un peleador superestrella puertorriqueño (Berlanga). Se trata de si puedes pelear y vender entradas. No pude pelear por un título durante los últimos tres años porque ese es el tiempo que él (Canelo) los ha tenido”, agregó.

Desde su entrada a Matchroom Boxing, Edgar Berlanga ha estado pidiendo una pelea con Canelo Álvarez y luego de una sólida actuación frente a Padraig McCrory, a quien noqueó en seis asaltos, retó nuevamente al mexicano y su deseo podría volverse realidad en septiembre.

En cambio, el tapatío viene de vencer a Jaime Munguía en una pelea histórica donde dos mexicanos por primera vez en la historia disputaron los cuatro cinturones. Canelo Álvarez comenzó perdiendo los tres primeros asaltos, pero en el cuarto mandó a la lona al nativo de Tijuana con un uppercut y comenzó a dictar el ritmo de la pelea desde ese momento. Al final, el campeón indiscutido le propinó la primera derrota de su carrera al joven peleador por decisión unánime de los jueces (117-110, 116-111, 115-112).

Por ahora, el puertorriqueño deberá esperar a ver qué decisión tomará el mexicano, ya que son varios los nombres que están sonando para que ponga en juego nuevamente sus títulos de peso supermediano en septiembre tras la victoria sobre Munguía.

Edgar Berlanga, de 26 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la OMB con el triunfo sobre Padraig McCrory. El peleador boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por nocaut.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

