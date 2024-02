Entrenador de Edgar Berlanga se sincera y dice que el boricua aún no está listo para Canelo Álvarez

Marc Ferrait, entrenador de Edgar Berlanga, se sinceró y expresó que su pupilo aún no está listo para enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 4 de mayo en Las Vegas, ya que en su opinión el peleador boricua tiene mucho que desarrollar.

En una entrevista con ProBox TV, Ferrait explicó que Berlanga puede darle mejor pelea a Canelo Álvarez que lo hizo Jermell Charlo, pero si el nombre del puertorriqueño está sonando en estos momentos es porque el mexicano no quiere enfrentar a los monstruos de su división como David Benavídez o David Morrell.

“Voy a ser honesto contigo, no creo que nadie esté listo para Canelo. Llamemos a las cosas por su nombre. Hemos escuchado mucho de (Jermell) Charlo, ¿verdad? ‘Voy a hacer esto, voy a hacer aquello’. Subió al ring; todo se volvió real. No hizo nada. Te lo digo ahora mismo, tendrás una mejor pelea con Edgar. Edgar tiene mucho que desarrollar. Todavía tiene mucho que desarrollar. Todos esos expertos en boxeo pueden decir: ‘Él no es ese tipo con el que Canelo debería pelear’, así que quiero ser honesto”, dijo.

Canelo Álvarez volverá al ring el 4 de mayo y cambió sus planes tras su salida de PBC. Foto: Frank Franklin II/AP.

“Tienes monstruos en esa división. Tienes a Benavídez. Tienes a un tipo allí que me encanta por su estilo, y del que la gente se mantiene alejada, que es Morrell. Jaime Munguía lució genial contra Ryder. Puedes seguir y seguir… Tienes monstruos, y da la casualidad de que las fichas de dominó podrían caer en el camino de Edgar. No creo que haya un solo peleador que rechace eso. ¿Sabes por qué? Porque eres un boxeador profesional. (Álvarez) no quiere pelear con Benavídez. No debería ser culpa de Edgar que elija a Edgar. Edgar simplemente se lanzó al ring como todos los demás”, añadió.

De acuerdo con un reporte del periodista Dan Rafael, Canelo Álvarez probablemente regresará con Eddie Hearn de Matchroom Boxing tras su salida de Premier Boxing Champions (PBC). El tapatío quiere enfrentar a Edgar Berlanga el 4 de mayo y a Jaime Munguía en septiembre pese a que DANZ prefiere que el campeón indiscutido de 168 libras pelee primero con el de Tijuana.

Cabe destacar que desde su entrada a Matchroom Boxing, Edgar Berlanga ha estado pidiendo una pelea con Canelo Álvarez y luego de una sólida actuación frente a Padraig McCrory, a quien noqueó en seis asaltos, retó nuevamente al mexicano y su deseo podría volverse realidad en mayo.

Edgar Berlanga, de 26 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) con el triunfo sobre Padraig McCrory. El boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por nocaut.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

