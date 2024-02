Mauricio Sulaimán recibe duras críticas de los fans por no ordenar Canelo Álvarez vs. David Benavídez

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), fue duramente criticado por los fanáticos por no hacer obligatoria la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y David Benavídez, quien es su retador oficial desde hace varios años, y tomar la decisión de enviar al Monstruo Mexicano a las 175 libras para disputar el título interino del organismo contra Oleksandr Gvozdyk.

En la red social X (anteriormente Twitter), ante el cuestionamiento del comentarista Ricardo Celis sobre que ya no se crearían títulos interinos para no confundir a la gente, Sulaimán contestó que son los medios los culpables de que los fanáticos no comprendan este tipo de decisiones. Esta respuesta generó una oleada de comentarios de los seguidores pidiendo que se cumpliera con el reglamento y se ordenara la pelea entre Benavídez y Canelo Álvarez.

“Ahora sí que se dejaron ir con todo contra mí. Ojalá no usaran este tipo de insultos, pero lo acepto, pues la realidad es que TODOS queremos ver Canelo vs. Benavídez. Benavídez interino en 175 es maravillosa y dentro del reglamento”, escribió.

“Nadie lo está insultando Mauricio, pero está claramente obvio el hecho que en el caso de Canelo tanto usted como el resto de los presidentes de organismo hacen excepciones especiales”; “Dice que todos están felices con Benavídez contra Gvozdyk y todo lo que veo y leo es gente enojada por esta decisión! Mejor deberías de quedarte callado si no sabes de veras lo que estás hablando”; “Benavídez interino en 175 no lo quiere nadie lo que la gente quiere es retador en 168, desde Lemieux es interino y todavía no se ordenó la subasta Mauricio ordénela en marzo como prometió”; “Nadie quiere ver a Canelo y Berlanga, pero tú estás dejando que Canelo haga lo que se le dé la gana sin quitar le su título”. Estos fueron algunos de los comentarios de los fanáticos en contra del presidente del CMB.

Antes de informar que subiría a 175 libras, Mauricio Sulaimán había declarado que el equipo del Canelo Álvarez y el de David Benavídez estaban en conversaciones, pero que no intervendrían hasta el mes de marzo cuando el Monstruo Mexicano será obligatorio y que por ahora dejarían que los promotores hicieran su trabajo.

Cabe destacar que desde hace más de dos de años Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y el CMB tampoco ha hecho cumplir el reglamento para ordenar el combate.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora subirá a 175 libras. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

