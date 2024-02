Canelo Álvarez prefiere a Edgar Berlanga para mayo y a Jaime Munguía en septiembre, según reportes

Tras separarse de Premier Boxing Champions (PBC), Saúl ‘Canelo’ Álvarez prefiere pelear con Edgar Berlanga el 4 de mayo en Las Vegas y con Jaime Munguía en septiembre, según dijeron algunas fuentes a Dan Rafael, a pesar de que se informó que el de Tijuana era su elección principal.

De acuerdo con Rafael, Canelo Álvarez probablemente regresará con Eddie Hearn de Matchroom Boxing para enfrentar a Berlanga pese a que DANZ quiere que el campeón indiscutido de 168 libras pelee con Munguía primero.

“DAZN prefiere que Álvarez pelee contra Munguía en mayo y luego contra Berlanga, mientras que se dice que Álvarez quiere hacerlo en el orden inverso, dijo una fuente“, informó.

Jaime Munguía retó a Canelo Álvarez después de noquear y retirar a John Ryder. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Cabe destacar que, según revelaron fuentes al periodista Salvador Rodríguez de ESPN, Canelo Álvarez tomó la decisión de exponer su campeonato indiscutido de peso supermediano frente a Jaime Munguía en mayo después de que no pudo llegar a un acuerdo con PBC para pelear con Jermall Charlo.

El campeón mexicano de cuatro divisiones había firmado un acuerdo con PBC por tres peleas en junio de 2023, pero después de realizar la primera frente a Jermell Charlo, la relación se quebró porque al parecer la promotora no tenía los $35 millones de dólares de garantía que pide el mexicano. Además, la empresa no estaba de acuerdo con el duelo con Charlo -rival que quería a continuación el tapatío- porque no generaría buenos números.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, Edgar Berlanga, de 26 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) con el triunfo sobre Padraig McCrory. El boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por nocaut.

