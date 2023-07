Camila Cabello presume sus curvas al enfundarse en un vestido plastificado

Foto: Jacopo M. Raule for Fendi / Getty Images

Camila Cabello se ha dejado ver muy animada en Grecia, y ahora publicó en Instagram una serie de fotografías que la muestran durante una fiesta, sosteniendo en su mano un coctel y usando un vestido blanco con acabado plastificado que remarcó su curvilínea figura.

La cantante obtuvo más de un millón de likes en esa red social por unas imágenes en las que aparece a bordo de un auto y de camino a uno de los desfiles a los que acudió dentro de la Semana de la Alta Costura de París. Para la ocasión ella usó un vestido tipo mariposa lleno de transparencias diseñado por Iris van Herpen. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

Durante su estancia en París Camila disfrutó uno de los eventos de moda junto a la cantante colombiana Shakira. Ambas se llevan muy bien y hasta posaron para los fotógrafos luciendo sus originales atuendos, lo cual ha generado comentarios de sus fans centrándose en su deseo de que ambas artistas hagan una colaboración musical. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

