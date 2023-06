Sin sostén, Camila Cabello posa en la cama, usando un vestido negro con encaje

Camila Cabello cuenta con más de 67 millones de seguidores en Instagram, y a todos ellos sorprendió con su más reciente publicación, consistente en una serie de fotografías que la muestran usando un elegante vestido negro de seda y con encaje, cuyo escoté dejó ver que no llevaba sostén. Así, ella posó en la cama, en una bañera y en una ventana; el mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Anoche 🖤 en la ciudad por 24 horas”. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

La cantante de 26 años se encuentra soltera otra vez, luego de terminar por segunda ocasión su relación con Shawn Mendes (según lo dio a conocer un informante a The Sun), pero ha recurrido a las selfies para presumir su curvilínea figura; en una posó frente al espejo del baño, usando un microbikini de hilos y una gorra.

Recientemente se dieron a conocer los nominados a los Premios Juventud de este año, y Camila aparece en tres categorías: Mejor Álbum Pop (por Familia), Pop Track del Año (por “Ambulancia”, su dueto con Camilo) y Artista Femenina; en esta última terna ella compite con Tini, Shakira, Rosalía, María Becerra, Karol G, Chiquis Rivera, Becky G, Anitta y Ángela Aguilar.

Sigue leyendo: