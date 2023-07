Camila Cabello luce sus curvas al mostrarse surfeando en una tabla motorizada

Foto: Neilson Barnard for The Recording Academy / Getty Images

Pocas veces Camila Cabello se muestra practicando deportes extremos, pero ahora se decidió y paseó por el mar mientras surfeaba en una tabla motorizada; ella lució sus curvas al usar un bikini de hilos, sin olvidar su casco y un chaleco salvavidas. Al final no mantuvo el equilibrio, pero escribió un mensaje en el post que compartió en sus historias de Instagram: “Después de una lección de deportes, ahora me considero y me comporto como un MÚSICO y (lo más importante) la más prometedora atleta de mi generación”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella cantante de 26 años obtuvo recientemente más de dos millones de likes en esa red social por unas atrevidas fotos que la muestran durante unos días libres en Puerto Rico. Posó sin ropa en un jacuzzi y en topless mientras tomaba una ducha al aire libre; también se mostró leyendo libros en la playa.

Desliza para ver todas las fotos

Camila ya está trabajando en su próximo álbum, pero no olvida los días en los que acudió a varios desfiles de moda durante la Semana de la Alta Costura de París. Así, compartió imágenes en las que aparece usando varios outfits, como un vestido blanco con adornos en las mangas y una chaqueta verde cuya abertura dejaba ver que no llevaba sostén. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

