Camila Cabello se muestra en el mar, usando bikini de hilos

Camila Cabello no ha dejado de sorprender a sus seguidores en Instagram con fotografías tomadas durante su reciente viaje a Grecia. Ahora la cantante obtuvo más de un millón de likes por una imagen que la muestra en el mar, con el agua hasta los muslos y luciendo su figura al usar un bikini de hilos con estampado. El mensaje que escribió junto a su post fue: “No puedo esperar a estar de nuevo en un bajo nivel de ansiedad crónica en las aguas infestadas de tiburones de Florida”. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

El fin de semana la cantante acudió a un evento en Atenas, y para la ocasión optó por un ceñido vestido blanco que remarcó su figura. Llegó un momento en el que estaba tan animada que se subió a una tarima a animar a los asistentes; poco después ella se refirió a sí misma como “el demonio de la fiesta liberado”.

Antes de iniciar la grabación de su próximo álbum Camila Cabello hizo un viaje a París para estar presente en la Semana de la Alta Costura; ahí pudo lucir varios sexys atuendos, entre los que destacó un ajustado vestido negro con amplia abertura en la espalda. De camino a uno de los desfiles de modas ella posó a bordo de un auto, y las imágenes que compartió en Instagram encantaron a sus fans. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

