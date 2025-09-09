Matrimonio de ancianos fue asesinado y quemado en su casa en Nueva York

Un hombre de unos 30 años es buscado por la policía de Nueva York tras presuntamente asesinar y prender fuego a un matrimonio de 77 y 78 años en su vivienda de Queens. El hijo de las víctimas, paramédico del FDNY, halló los cuerpos de sus padres.

La policía de Nueva York investiga el brutal asesinato de un matrimonio en su vivienda de Queens, donde fueron encontrados calcinados luego de que un desconocido ingresara a su hogar y presuntamente los atacara.

Sospechoso se hizo pasar por visitante

Según testigos, el lunes un hombre iba de puerta en puerta pidiendo cargar su celular. Al menos un vecino lo rechazó antes de que llegara a la casa de las víctimas, dijeron fuentes a ABC News.

Un video de vigilancia muestra al sospechoso entrando por la puerta trasera tras ser atendido por el hombre de 77 años alrededor de las 10:15 a. m.

Fuentes policiales creen que el sospechoso permaneció cerca de cinco horas en el lugar, posiblemente buscando objetos de valor antes de prenderle fuego a la vivienda. Las víctimas fueron incendiadas en diferentes habitaciones, lo que refuerza la hipótesis de un homicidio premeditado.

El hijo de las víctimas, un paramédico del Departamento de Bomberos de Nueva York que estaba fuera de servicio, acudió de inmediato tras ser alertado por los vecinos sobre el incendio y halló a sus padres sin vida.

El video de vigilancia captó al sospechoso saliendo de la vivienda a las 3:08 p. m., poco antes de que las llamas consumieran la casa. El NYPD lo describe como un hombre de unos 30 años, de complexión mediana y tez oscura. Las autoridades pidieron a quien tenga información que se comunique con Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS.

