Los Ángeles lanza campaña ‘LA is Open’ para impulsar su economía local

Autoridades y líderes locales anunciaron este lunes el lanzamiento de la campaña “LA is Open” que tiene el objetivo de impulsar la economía local en la región de Los Ángeles.

La iniciativa, presentada por la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se convierte en una “campaña de recuperación” destinada a promover la industria turística, así como a apoyar a las pequeñas empresas afectadas por los incendios de enero.

De acuerdo con las autoridades, el lema “LA is Open” es un indicativo de que Los Ángeles está abierto a los negocios, es resiliente y se encuentra listo para recibir a los visitantes de todo el mundo.

La campaña anunciada este lunes es una iniciativa integral que vincula y da a conocer otros programas que tienen el mismo objetivo, como Shop LA, Dine LA y Discover LA.

“LA is Open” es facilitada por la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Los Ángeles (LAEDC), el Departamento de Oportunidades Económicas (DEO) del condado, el Departamento de Desarrollo Económico y Laboral de Los Ángeles y la Fundación Comunitaria de California.

Este lunes, la alcaldesa Bass anunció la campaña junto a Dee Dee Myers, asesora principal del gobernador de California, Gavin Newsom, la directora del DEO del condado, Kelly LoBianco, y el presidente y director ejecutivo de LAEDC, Stephen Cheung.

“A través de esta nueva y audaz campaña, estamos enviando un mensaje claro de que Los Ángeles está abierto a los negocios y listo para dar la bienvenida a todos de vuelta a LA para que exploren todo lo que nuestra vibrante ciudad tiene para ofrecer”, dijo la alcaldesa Bass en un comunicado.

“Desde joyas vecinales como Olvera Street, Grand Central Market, Little Ethiopia y más, hasta nuestros museos, playas, parques y mucho más: vengan a visitar Los Ángeles y vean por qué nuestra ciudad no tiene rival”, agregó la alcaldesa.

El presidente y director ejecutivo de LAEDC mencionó que la campaña de recuperación refleja la “determinación colectiva” de la región para resurgir con más fuerza que nunca tras un año difícil.

“La campaña no se trata solo de recuperación, sino de renovación. Estamos aunando esfuerzos entre socios públicos y privados para mostrar la resiliencia, la creatividad y las oportunidades que hacen de Los Ángeles un lugar único en el mundo”, aseguró Cheung.

Para obtener más información sobre la campaña “LA is Open”, puede consultar este enlace.

