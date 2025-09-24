Karen Bass defiende los puestos de trabajo municipales de Los Ángeles

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó este martes un acuerdo para evitar un recorte planificado de algunos trabajadores municipales y todos los despidos restantes del servicio civil para el año fiscal 2025-2026, tras meses de negociación con los sindicatos.

Durante su anuncio, Bass hizo referencia a su discurso de abril, cuando hizo mención del riesgo de despidos laborales en Los Ángeles.

I directed our General Manager of Personnel to terminate layoff proceedings following agreements we reached to avert all remaining civil service layoffs.



Together, we saved jobs and preserved vital city services.



Now, we keep moving Los Angeles forward — fighting… pic.twitter.com/xo8iJz4tlL — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) September 24, 2025

“Recuerdo que en abril di mi discurso sobre el estado de la ciudad y, lamentablemente, tuve que anunciar que la situación económica de la ciudad en ese momento, en abril de este año, iba a ocasionar el posible despido de 1,500 trabajadores municipales“, expresó Bass.

Sigue leyendo: Fin de la obligación de vacunación COVID para los trabajadores de la ciudad de Los Ángeles

“Bueno, hoy estoy aquí para decirles que esto se ha revertido por completo“, agregó la alcaldesa de Los Ángeles.

Bass propuso en abril el despido de unos 1,600 empleados municipales como parte de un esfuerzo para eliminar un déficit presupuestario de casi $1,000 millones de dólares por gasto excesivo, pago desmesurado de obligaciones, ingresos fiscales inferiores y el debilitamiento de la economía.

La alcaldesa Karen Bass evitó despidos de empleados de la ciudad. Crédito: Ethan Swope | AP

Posteriormente, el número de despidos disminuyó a 600 después de unos ajustes en el presupuesto del Ayuntamiento.

Sigue leyendo: Los Ángeles podría recortar el 5% de las plazas municipales que están vacantes, según informe

Para reorganizar a sus empleados, los jefes de departamento municipales pudieron cubrir las vacantes con trabajadores que ya estaban activos en la ciudad.

“Siempre se trató de proteger a nuestra calificada fuerza laboral municipal, que se capacitó durante años y perfeccionó sus habilidades como inspectores de construcción, operadores de camiones, mecánicos, ingenieros, urbanistas, electricistas de alumbrado público y agentes de inteligencia y contra la delincuencia”, dijo Bass.

“Cuidadores de animales de zoológicos y muchos otros puestos responsables de brindar servicios vitales a los angelinos”, agregó la alcaldesa.

Sigue leyendo: Más de 7,000 vacantes de empleo municipales se ofrecen para trabajar en la ciudad de Los Ángeles

Para el año fiscal 2025-2026, el presupuesto municipal de Los Ángeles es de $14,000 millones de dólares, y en el municipio laboran alrededor de 50,000 trabajadores.

“Hasta ahora, el déficit de $1,000 millones de dólares se ha cerrado y, en la medida en que se implementa este presupuesto, proyectamos un equilibrio estructural para el siguiente año fiscal y superávits para el tercer y cuarto años”, dijo el director administrativo de la ciudad, Matt Szabo.

Para la primera vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Sindicatos de California, Yvonne Wheeler, el anuncio hecho por Bass es más que una decisión presupuestaria, es una promesa cumplida a quienes mantienen funcionando a la ciudad cada día.

Sigue leyendo: 244 empleados de la ciudad de Los Ángeles quedaron en licencia sin goce de sueldo por no cumplir con mandato de vacunación

“Desde los equipos de saneamiento hasta los servicios de calle, desde los empleados administrativos hasta los guardias de cruce, desde los ingenieros hasta los servicios de emergencia. Nuestros trabajadores municipales son la columna vertebral de la ciudad de Los Ángeles”, dijo Wheeler.

Sigue leyendo:

· Alcalde de la ciudad de Los Ángeles defiende mandato de vacunación para empleados municipales

· Propuesta pide que trabajadores municipales de Los Ángeles tengan hasta diciembre para cumplir con el mandato de vacunación

· Trabajadores de Los Ángeles, a presentar certificados de vacunación o pruebas COVID-19 negativas