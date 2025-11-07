Blake Lively demanda por $161 millones a Justin Baldoni tras acusarlo de acoso

La actriz californiana Blake Lively, de 38 años, decidió demandar por $161 millones de dólares a Justin Baldoni por el acoso del que habría sido víctima por parte de él y de parte de equipo de trabajo de la película ‘It Ends With Us’.

La información anterior fue dada a conocer por el portal TMZ, el cual tuvo acceso a los documentos ingresados en la Corte.

El citado medio detalló que la esposa de Ryan Reynolds alega que sus problemas con Justin Baldoni le generaron fuertes afectaciones económicas, las cuales ascenderían a los $56.2 millones de dólares, pues su trabajo como actriz se vio afectado por esta controversia y las descalificaciones de las que fue víctima.

El impacto de esa campaña en su contra también le habría generado pérdidas por $49 millones de dólares a Blake Brown, su marca para productos para el cabello, así como de $22 millones de dólares a Betty Buzz/Betty Booze, su marca de bebidas.

La cifra de $161 millones de dólares es completada por los $34 millones de dólares que exigen por las afectaciones a su reputación y de $65 millones de dólares por las impresiones negativas sobre ella en redes sociales.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la postura de Justin Baldoni tras las exigencias de Blake Lively, sin embargo, lo que sí se sabe es que en marzo se volverán a ver las caras en juicio.

Hay que recordar que Blake Lively asegura que fue víctima de una ofensiva pública coordinada por Baldoni, el productor Jamey Heath, el ejecutivo Steve Sarowitz y sus respectivos publicistas, en represalia por haber denunciado situaciones de acoso sexual durante el rodaje de ‘It Ends With Us’.

Tras los señalamientos en su contra Baldoni intentó contraatacar y demandar por difamación a Blake Lively y a Ryan Reynolds, con el que lleva casi 15 años de relación, alegando pérdidas económicas por valor de $400 millones de dólares a causa de las acusaciones en su contra, sin embargo, las autoridades desestimaron sus acusaciones.

