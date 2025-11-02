Justin Baldoni no prosigue con su demanda de 400 millones contra Blake Lively

El litigio legal que enfrentaba a Justin Baldoni y Blake Lively, coprotagonistas de la próxima película ‘It Ends With Us’, llegó a su fin, al menos en lo que respecta a la contrademanda del actor. Un juez federal puso fin oficialmente a la demanda de 400 millones de dólares que Baldoni interpuso contra Lively.

El origen del conflicto se remonta a las acusaciones iniciales de Lively, quien demandó a Baldoni por acoso sexual y represalias. En respuesta, Baldoni, de 41 años y también director de la cinta, presentó una contrademanda acusando a su coprotagonista de extorsión y difamación.

Sin embargo, esta maniobra legal de Baldoni no prosperó. Su caso fue desestimado en junio pasado. Si bien en ese momento se le concedió la oportunidad de enmendar y volver a presentar su demanda, el actor y su empresa, Wayfarer Studios, no cumplieron con el plazo establecido por la corte.

Según reporta Rolling Stone, el juez de la Corte de Distrito de EE. UU., Lewis Liman, quien supervisaba el caso, señaló que Baldoni y sus codemandantes no respondieron a la fecha límite del 17 de octubre para argumentar por qué no debería emitirse un fallo final. Esta inacción resultó en la decisión judicial de dar por concluida su demanda.

Aunque este capítulo de la batalla legal ha terminado para Baldoni, la pelota sigue en la cancha de Blake Lively. La demanda original que ella presentó por acoso sexual y represalias contra Justin Baldoni permanece activa y continúa su curso en el sistema judicial.

Se estima que el juicio se realice en marzo del próximo año. Entre las últimas actualizaciones de caso, se supo que el actor optó por los servicios de la abogada, Alexandra Shapiro, quien es conocida por casos muy famosos como formar parte del equipo legal de Sean ‘Diddy’ Combs.

Seguir leyendo: