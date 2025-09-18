Justin Baldoni apuesta por la abogada de Diddy en su intensa batalla legal con Blake Lively

En medio de una creciente y cada vez más tensa disputa legal con la actriz Blake Lively, Justin Baldoni cambió de rumbo e incorporó a su equipo legal a la abogada Alexandra Shapiro, cuyo historial incluye representar a figuras muy conocidas en el medio como Sean ‘Diddy’ Combs y Sam Bankman-Fried, exCEO de FTX.

De acuerdo a la información publicada por People, Shapiro presentó formalmente una notificación de comparecencia la semana pasada, confirmando su entrada al caso que enfrenta a Baldoni y Lively tras las acusaciones de acoso sexual y represalias durante la producción de la película ‘It Ends with Us’.

Shapiro, exfiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y una de las primeras asistentes legales de la magistrada Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de Estados Unidos, es cofundadora de un prestigioso bufete boutique especializado en litigios complejos y de alto impacto mediático.

Su llegada al caso no solo refuerza la defensa de Baldoni, sino que también envía un mensaje claro: el actor está preparándose para un juicio intenso y altamente publicitado.

La disputa inició en diciembre 2024

La disputa entre Lively, de 38 años, y Baldoni, de 41, comenzó en diciembre de 2024, cuando la actriz presentó una demanda civil contra el actor y su productora, Wayfarer Studios, alegando conductas inapropiadas durante el rodaje.

Baldoni negó categóricamente las acusaciones y, en respuesta, presentó una contrademanda por 400 millones de dólares por difamación y extorsión —una maniobra que fue desestimada por el tribunal en junio de 2025.

Desde entonces, los enfrentamientos legales han ido en aumento. La semana pasada, el juez federal Lewis Liman rechazó una solicitud del equipo de Baldoni para extender el plazo de presentación de pruebas con el fin de interrogar a Taylor Swift, cuyo nombre apareció en documentos previos relacionados con el caso.

Swift, amiga cercana de Lively, fue mencionada en varias ocasiones, aunque su abogado ya aclaró que ella “no estuvo de acuerdo” con una declaración conjunta emitida por ambas partes, pero accederá a declarar si el tribunal lo ordena.

Una batalla legal que está lejos de terminar

Mientras tanto, los abogados de Blake Lively han intensificado su ofensiva contra el representante legal de Baldoni, Bryan Freedman.

En mayo de 2025, lo acusaron de hacer declaraciones “previas al juicio, tendenciosas e inflamatorias” contra la reputación de Lively, particularmente tras una entrevista exclusiva que la actriz concedió. }

En esa ocasión, Freedman sugirió —en tono sarcástico— que sería “divertido” deponer a Lively en el Madison Square Garden, vender entradas y transmitirlo en vivo, un comentario que los abogados de Lively calificaron como “burla macabra”.

En agosto, presentaron una segunda moción solicitando sanciones contra Freedman, esta vez por presuntamente violar la orden de protección del tribunal tras filtrarse detalles confidenciales de la declaración de Lively a los medios.

Con el conflicto lejos de resolverse, el calendario judicial marca los siguientes hitos clave: una audiencia el 21 de octubre de 2025 y, en caso de no alcanzarse un acuerdo, un juicio programado para marzo de 2026.

