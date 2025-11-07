Geraldine Bazán al fin revela por qué nunca volvería con Gabriel Soto

La actriz Geraldine Bazán, quien durante el Upfront de TelevisaUnivision se tomó una foto en compañía de Gabriel Soto, el padre de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, se sinceró en entrevista sobre lo que en realidad hay entre ellos tras las especulaciones se se suscitaron tras aquel encuentro.

Si bien la actriz ya había recurrido a sus redes sociales para desmentir cualquier interés en su ex, ahora lo hizo en una entrevista que tuvo con el programa ’Sale el Sol’ de Imagen TV.

En la plática la histrión destacó que la relación entre ambos es cordial por el bien de las hijas que tuvieron juntas, quienes son las menos culpables de la decisión que tomaron en el 2017 cuando optaron por seguir sus caminos por separado en medio de rumore de infidelidad.

“Es que no es algo nuevo. Al final ellas saben que la relación es cordial y nosotros compartimos en las grabaciones, en el doctor, en muchos aspectos”, señaló Geraldine.

A continuación desmenuzó los motivos por los que no volvería a estar con el padre de sus hijas a pesar del gran amor que existió entre ellos en su momento.

“Ya lo pasado, pisado. Ahorita estamos en el presente. La vida sigue, ya también creo que los tiempos igual, es importante soltar”, contó Geraldine al programa matutino ‘Hoy’, quien ya solo ve al galanazo de las telenovelas.

“Siempre será el papá de mis hijas y yo quiero para ellas un padre sano, fuerte, presente. Yo no tuve a mi papá presente durante mi vida, así que para mí es vital que mis hijas lo tengan, y así lo es. Las páginas hay que pasarlas y hay un camino nuevo para cada uno de nosotros”, concluyó Geraldine.

