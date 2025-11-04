Gabriel Soto y Geraldine Bazán dan la cara tras rumores de reconciliación

El encuentro que Gabriel Soto y Geraldine Bazán tuvieron en el UpFront de TelevisaUnivision continúa dando mucho de qué hablar tras la foto que publicaron ambos y en la que se le ve de lo más cercanos.

“Esta foto se la mandamos a nuestras niñas #parentingdoneright”, se lee en el texto con el que Geraldine acompañó la foto que se tomó junto al padre de sus hijas y en la que se les miró con una sonrisa de oreja a oreja.

La difusión de la famosa postal dio pie a las especulaciones y a la posibilidad de que ambos decidieran darse una nueva oportunidad en el amor, sin embargo, tanto él, como ella, dejaron en claro que no es algo que tengan en mente.

“No hay segundas oportunidades. No hay borrón y cuenta nueva. Hay una madre y un padre que aman profundamente a sus hijas y que priorizan su bienestar emocional”, dijo ella en un mensaje que compartió en sus redes sociales.

A continuación detalló que esperaba que su historia inspire a más de uno, al dejar en claro que se puede llevar una relación cordial con el ex por el bien de los hijos.



“Hay dos personas adultas, maduras y buenas personas que han aprendido de la vida y de lo que realmente importa. Si a alguien le inspira de manera positiva esta historia ¡tómela!, relató.

Tras la postura de ella tocó el turno al galanazo de las telenovelas, quien en una conversación con ‘Despierta América’ contó la verdad detrás de la foto viral, al asegurar que fue una petición de Alexa Miranda, su hija menor.



“Me llega un mensaje de Miranda: ‘¿Cómo vas en tu evento, papi?’ Y le digo: ‘Muy bien, estoy aquí con mamá’. Y me dice: ‘¿En serio? A ver’. Entonces le dije a Geraldine: ‘Vamos a tomarnos una foto para mandársela a Miranda’, y nos tomamos la foto”, compartió el actor, quien destacó que solo hablaron de temas relacionados a sus hijas.



“Evidentemente, es la mamá de mis hijas. El bienestar de nuestras hijas siempre va a ser prioridad. Si ella está bien, mis hijas van a estar bien, y si yo estoy bien, mis hijas van a estar bien. Siempre vamos a hacer una familia”, concluyó.

