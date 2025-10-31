Gabriel Soto y Geraldine Bazán se dejan ver muy juntitos en evento donde estuvo Irina Baeva

La historia de amor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán llegó a su fin en mayo del 2018, sin embargo, ambos han dado muestra de su madurez por el bien de Elissa Marie y Alexa Miranda, sus dos hijas.

Aunque ambos han tenido distintas parejas desde su divorcio, el gran amor que sienten por sus hijas los mantiene unidos y así lo demostraron durante el Upfront de TelevisaUnivision, en el que coincidieron.

Durante su presencia en el evento, el cual fue musicalizado por Shakira, la expareja aprovechó para tomarse la foto del recuerdo y la acompañaron de un muy potente mensaje.

“Esta foto se la mandamos a nuestras niñas #parentingdoneright”, se lee en el texto con el que Geraldine acompañó la foto que se tomó junto al padre de sus hijas y en la que se les ve con una sonrisa de oreja a oreja.

Gabriel Soto y Geraldine Bazán se tomaron una foto juntos (Geraldine Bazán/Instagram) Crédito: Geraldine Bazán/Instagram | Cortesía

Además de ellos, al evento también acudieron otras celebridades de TelevisaUnivision, incluida la mismísima Irina Baeva, quien no se tomó fotos con su ex, pero sí con Brandon Peniche, Wendy Guevara y más.

Irina Baeva no solo compartió en sus redes sociales la foto que se tomó con los citados personajes, sino que también algunos videos de Shakira sobre el escenario, con lo que demostró que estuvo situada en uno de los mejores lugares del evento que se hizo para presentar los proyectos con los que contará TelevisaUnivision el próximo año.

Irina Baeva tuvo fotos junto a varias estrellas de la tele. (Brandon Peniche/Instagram) Crédito: Brandon Peniche/Instagram | Cortesía

Shakira se apoderó de TelevisaUnivision

Durante una hora, la denominada ‘Loba’ puso a cantar y bailar a los ejecutivos, actores e influencers que conforman a la familia TelevisaUnivision. Para ello, interpretó algunos de sus más grandes éxitos, incluyendo: ‘Estoy aquí’, ‘La Tortura’, ‘La Bicicleta’, ‘Suerte’, ‘Antología’, entre otros.

A través de redes sociales se difundieron algunas fotografías y videos que mostraron a varias estrellas disfrutando de la velada y apreciando el show de la colombiana.

Entre ellos destacaron: Fernando Colunga, Paul Stanley, Ariadne Díaz, Gabriel Soto, Eduardo Santamarina, Arath de la Torre, así como el primer y tercer lugar de ‘La Casa de los Famosos 3’, Abelito y Aldo de Nigris.

Sigue leyendo: