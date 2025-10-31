Gabriel Soto y Geraldine Bazán se dejan ver muy juntitos en evento donde estuvo Irina Baeva
Gabriel Soto y Geraldine Bazán posaron con una gran sonrisa durante un evento en el que coincidieron y al que tambien fue Irina
La historia de amor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán llegó a su fin en mayo del 2018, sin embargo, ambos han dado muestra de su madurez por el bien de Elissa Marie y Alexa Miranda, sus dos hijas.
Aunque ambos han tenido distintas parejas desde su divorcio, el gran amor que sienten por sus hijas los mantiene unidos y así lo demostraron durante el Upfront de TelevisaUnivision, en el que coincidieron.
Durante su presencia en el evento, el cual fue musicalizado por Shakira, la expareja aprovechó para tomarse la foto del recuerdo y la acompañaron de un muy potente mensaje.
“Esta foto se la mandamos a nuestras niñas #parentingdoneright”, se lee en el texto con el que Geraldine acompañó la foto que se tomó junto al padre de sus hijas y en la que se les ve con una sonrisa de oreja a oreja.
Además de ellos, al evento también acudieron otras celebridades de TelevisaUnivision, incluida la mismísima Irina Baeva, quien no se tomó fotos con su ex, pero sí con Brandon Peniche, Wendy Guevara y más.
Irina Baeva no solo compartió en sus redes sociales la foto que se tomó con los citados personajes, sino que también algunos videos de Shakira sobre el escenario, con lo que demostró que estuvo situada en uno de los mejores lugares del evento que se hizo para presentar los proyectos con los que contará TelevisaUnivision el próximo año.
Shakira se apoderó de TelevisaUnivision
Durante una hora, la denominada ‘Loba’ puso a cantar y bailar a los ejecutivos, actores e influencers que conforman a la familia TelevisaUnivision. Para ello, interpretó algunos de sus más grandes éxitos, incluyendo: ‘Estoy aquí’, ‘La Tortura’, ‘La Bicicleta’, ‘Suerte’, ‘Antología’, entre otros.
A través de redes sociales se difundieron algunas fotografías y videos que mostraron a varias estrellas disfrutando de la velada y apreciando el show de la colombiana.
Entre ellos destacaron: Fernando Colunga, Paul Stanley, Ariadne Díaz, Gabriel Soto, Eduardo Santamarina, Arath de la Torre, así como el primer y tercer lugar de ‘La Casa de los Famosos 3’, Abelito y Aldo de Nigris.
Sigue leyendo:
- Hablemos del próximo estreno de Univision: “Monteverde”
- Cecilia Galliano confirma que ya tiene novio tras rumores de romance con Gabriel Soto
- ¿Gabriel Soto perdonará deuda millonaria a Laura Bozzo? El actor responde
- Gabriel Soto niega una posible reconciliación con Geraldine Bazán: “Pasaron muchos años”