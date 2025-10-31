Shakira concedió un show sorpresa en el UpFront de TelevisaUnivision

Luego de su récord histórico de 12 conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México, la cantante Shakira volvió a territorio azteca para deleitar a mas de 300 personas en un show especial para la cadena TelevisaUnivision en el marco del UpFront 2025.

Enfundada en un modelito en color blanco y luciendo su característica melena rizada y rubia, la estrella de la música dedicó unas emotivas palabras a la cadena de televisión: “No se me olvida lo que ha hecho TelevisaUnivision por mí. Desde mis inicios siempre han estado ahí. Ese cariño, ese apoyo. Créanme que a un artista jamás se le olvida. Por eso estoy aquí“, expresó ante los micrófonos.

Asimismo, se dijo emocionada de volver a pisar tierra mexicana: “Esta es una presentación muy especial para ustedes. Y… bueno, feliz, feliz de volver a México, de reunirme con ustedes esta noche y espero que lo disfruten“, añadió.

Durante una hora, la denominada ‘Loba’ se dio a la tarea de poner a cantar y bailar a los ejecutivos, actores e influencers que conforman a la familia TelevisaUnivision. Para ello, interpretó algunos de sus más grandes éxitos, incluyendo: “Estoy aquí”, “La tortura”, “La bicicleta” y “Suerte”.

Además, Shakira demostró por qué es una de las artistas más reconocidas a nivel mundial al acompañar su talento de un show compuesto por 10 bailarines y 5 músicos, tal y como se presento en diversas partes de la República Mexicana.

A través de redes sociales se difundieron algunas fotografías y videos que mostraron a varias estrellas disfrutando de la velada y apreciando el show de la colombiana. Entre ellos destacaron: Fernando Colunga, Paul Stanley, Ariadne Díaz, Gabriel Soto, Eduardo Santamarina, Arath de la Torre, así como el primer y tercer lugar de “La Casa de los Famosos 3”, Abelito y Aldo de Nigris.

La intérprete cerró su presentación con broche de oro al ritmo de su tema “Antología”, mismo al que se refirió como “la canción que todos me piden en cada concierto”.

