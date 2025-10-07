Cecilia Galliano confirma que ya tiene novio tras rumores de romance con Gabriel Soto

La presentadora argentina Cecilia Galliano dio a conocer en una reciente entrevista que ya se dio una nueva oportunidad en el amor, luego de que hace unos meses se le relacionara con Gabriel Soto.

La también actriz habló sobre este tema en un encuentro que tuvo con los medios de comunicación, en donde detalló que su corazón volvió a latir en el amor.

“Estoy muy contenta, la verdad”, compartió Ceci, quien en la actualidad trabaja en las grabaciones de la segunda temporada del programa de comedia ‘Más Vale Sola’.

Aunque se mostró muy reservada en todo lo relacionado a su nueva conquista, la ex de Sebastián Rulli detalló que su nuevo amor no tiene nada que ver con el medio del entretenimiento.

“No (es del medio), estoy bien, estoy tranquila. No me lo van a arruinar. No me lo van a arruinar”, dijo tajante sobre el tema.

A continuación detalló que esta nueva personita, cuya identidad se desconoce, llegó a su vida tras 11 años de soltería, por lo que no quiere que nadie le eche a perder el momento, por lo que manejará lo suyo con muchísima cautela.

“Hace 11 años que no, así que, por favor, o sea, protejan esto, cuídenmelo”, le suplicó a la prensa, a la que le pidió que respete el bajo perfil con el que quiere manejar su nueva oportunidad en el amor.

Meses atrás ya había hablado de un misterioso galán, solo que en aquel entonces estaban apenas conociéndose.

“Es extranjero. Tiene mucha paciencia y es muy detallista”, compartió en su momento, a la vez de asegurar que ya no se volvería a casar o viviría con un hombre.

“Tenemos muy claras ciertas cosas: no tendría un hijo, no me casaría, no viviríamos juntos, no”, concluyó en su momento.

