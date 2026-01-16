Blake Lively contrata a una abogada que trabajó con las víctimas de Jeffrey Epstein

En un movimiento estratégico de cara a su próximo y mediático juicio contra el actor y director Justin Baldoni, la actriz Blake Lively incorporó a su defensa a la abogada de alto perfil Sigrid McCawley, conocida por su trabajo representando a las víctimas de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

McCawley, socia gerente del bufete Boies Schiller Flexner, asumirá un rol clave manejando las comunicaciones públicas y con los medios sobre los asuntos centrales del caso.

En un comunicado, citado por Page Six, la abogada expresó: “Es un privilegio trabajar con el equipo legal de clase mundial de Blake Lively en un caso que, en esencia, trata sobre una mujer que estuvo sujeta a un ambiente de trabajo hostil y está siendo atacada por defenderse a sí misma y a otras compañeras de trabajo”.

El equipo legal de Lively, compuesto también por los abogados Mike Gottlieb y Esra Hudson, celebró la incorporación. En declaraciones a People, destacaron: “Reclutamos a Sigrid por sus muchos años de trabajo denunciando el poder, incluida su valiente representación de las víctimas de Jeffrey Epstein, y no tenemos dudas de que su experiencia será de gran utilidad”.

Los orígenes del conflicto

La demanda se remonta a diciembre de 2024, cuando Lively presentó una denuncia contra Baldoni, su director en la película “It Ends With Us”. La actriz lo acusó de acoso sexual, represalias, incumplimiento de contrato, infligir angustia emocional, invasión de la privacidad y pérdida de salarios.

Como respuesta, Baldoni interpuso una contrademanda de 400 millones de dólares no solo contra Lively, sino también contra su publicista, Leslie Sloane, y su esposo, Ryan Reynolds.

Esta demanda fue desestimada a finales de 2025. Cabe destacar que McCawley ya había trabajado previamente representando a la publicista Sloane en este mismo contencioso.

El proceso judicial avanza hacia una crucial audiencia el 22 de enero, donde el juez escuchará los argumentos sobre una moción de Baldoni para un juicio sumario. Con esta maniobra, el director busca que parte o la totalidad de las demandas de Lively sean desestimadas antes de que el caso llegue a un jurado.

El juicio, inicialmente programado para marzo, está ahora previsto que comience en mayo de 2026, configurándose como uno de los enfrentamientos legales más seguidos dentro de la industria del entretenimiento.

