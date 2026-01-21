Taylor Swift es la artista más joven en entrar al Salón de la Fama de los Compositores

Taylor Swift marcó un nuevo récord de la industria musical. Este miércoles se anunció oficialmente que la superestrella del pop será incluida en el prestigioso Salón de la Fama de los Compositores (SHOF), convirtiéndose en la mujer más joven en recibir este honor en la historia de la institución.

A sus 36 años, Swift alcanza una de las distinciones más altas para un compositor. Aunque el récord absoluto del artista más joven en recibir este reconocimiento lo ostenta Stevie Wonder, quien ingresó a los 32 años en 1983, Taylor se posiciona ahora como la figura femenina líder en esta categoría.

La cantautora encabeza la generación de 2026, una lista de leyendas que incluye nombres de la talla de Alanis Morissette, Kenny Loggins, y los fundadores de KISS, Paul Stanley y Gene Simmons.

También serán honrados compositores de renombre como Walter Afanasieff (colaborador histórico de Mariah Carey) y el dúo formado por Terry Britten y Graham Lyle.

Nile Rodgers, presidente del Salón de la Fama, destacó la importancia de este reconocimiento mediante un comunicado al que tuvo acceso la revista People: “La industria musical se construye sobre el talento increíble de los compositores que crean canciones inolvidables. Sin su arte, no habría música grabada ni experiencias de conciertos”.

Rodgers añadió que la selección de este año no solo celebra canciones icónicas, sino que representa una unión a través de diversos géneros.

La trayectoria de Swift, que comenzó en Nashville escribiendo canciones sobre sus propias vivencias, ha evolucionado hasta convertirla en un fenómeno cultural global. Su capacidad para conectar con miles de millones de oyentes a través de su narrativa la ha hecho merecedora de este lugar junto a los compositores más significativos de la historia.

La ceremonia oficial de inducción se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el Hotel Marriott Marquis de la ciudad de Nueva York.

