Taylor Swift hizo generosa donación a una fundación antes de Navidad

En un gesto que reafirma su compromiso con las causas sociales, la superestrella del pop Taylor Swift realizó una generosa donación de 1 millón de dólares a la organización Feeding America justo antes de las celebraciones navideñas.

La noticia fue confirmada este martes destacando el impacto positivo que la cantante busca generar en miles de familias que enfrentan inseguridad alimentaria en los Estados Unidos.

Claire Babineaux-Fontenot, directora ejecutiva de Feeding America, expresó su profundo agradecimiento a través de un comunicado oficial.

“Estamos increíblemente agradecidos por el regalo de 1 millón de dólares de Taylor Swift. En esta temporada festiva, su apoyo continuo es un poderoso recordatorio de lo que es posible cuando nos unimos para acabar con el hambre“, señaló la directora de la fundación, subrayando que estos fondos ayudarán a garantizar “mesas llenas” durante y después de la Navidad.

La organización también celebró el aporte en sus redes sociales, utilizando una estética visual inspirada en los proyectos recientes de la artista. “Su generosidad nos recuerda lo que podemos lograr cuando nos unimos para ayudar”, compartieron en una publicación de Instagram que rápidamente se volvió viral entre los seguidores de la intérprete de 36 años.

Este acto de filantropía no es un hecho aislado en la carrera de Swift. Recientemente, también se dio a conocer que la cantante donó 100,000 dólares a través de GoFundMe para apoyar el tratamiento de Lilah, una pequeña fan de dos años que lucha contra un cáncer en etapa 4.

Con el cierre de un año histórico marcado por el éxito sin precedentes de su gira y sus proyectos cinematográficos, Taylor Swift despide el 2025 consolidándose no solo como un referente de la industria musical, sino como una de las figuras más solidarias del espectáculo internacional.

En el ámbito profesional, Taylor Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, logrando ventas históricas y ocupando simultáneamente los primeros 12 puestos del Billboard Hot 100.

A nivel personal, la cantante celebró su compromiso con la estrella de la NFL, Travis Kelce. Con el respaldo de su equipo y su éxito inquebrantable, Taylor Swift arranca sus 36 años confirmando su estatus como un ícono cultural.

Seguir leyendo:

· Sale a la luz romántica carta que Travis Kelce le escribió a Taylor Swift

· El sentido homenaje de los bailarines de Taylor Swift por su cumpleaños

· Taylor Swift rompe en llanto al recordar a las niñas fallecidas en el ataque de Southport en Reino Unido