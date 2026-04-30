Cámara de Representantes busca aprobar fondos para DHS tras 76 días de cierre parcial

La Cámara de Representantes se prepara para votar un proyecto de ley que permitiría financiar gran parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en un intento por poner fin a un cierre parcial que ya suma 76 días. A decir de Politico, la acción refleja la presión creciente dentro del Partido Republicano para resolver una crisis que afecta a miles de trabajadores federales.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, ha retrasado durante semanas la votación mientras buscaba consenso dentro de su bancada. Sin embargo, con el receso legislativo a la vuelta de la esquina, la Casa Blanca y varios legisladores han intensificado las negociaciones para destrabar el proyecto aprobado previamente por el Senado.

La iniciativa contempla financiar agencias clave del DHS, como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Guardia Costera y la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), pero deja fuera a dos de las más polémicas: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. Este punto ha sido el principal obstáculo político, ya que los republicanos buscan garantizar recursos para estas agencias mediante un paquete separado.

“Tenemos que asegurarnos de que esas dos agencias cruciales reciban financiación completa, y los republicanos tenemos que hacerlo por nuestra cuenta”, declaró Johnson ante medios, dejando claro que la estrategia pasa por avanzar en paralelo con otras medidas presupuestarias.

El proyecto necesitará el respaldo de dos tercios de la Cámara para su aprobación, lo que obligará a sumar votos demócratas. La tensión entre ambos partidos ha sido constante desde el inicio del cierre, que comenzó el 14 de febrero tras desacuerdos sobre las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump.

Mientras tanto, funcionarios han advertido sobre las consecuencias de prolongar la falta de financiamiento. Legisladores cercanos al proceso han señalado que los fondos de emergencia están cerca de agotarse, lo que podría dejar sin salario a miles de empleados federales.

En tanto, los republicanos avanzan en una estrategia alternativa para asegurar recursos a largo plazo para el ICE y la Patrulla Fronteriza mediante un paquete presupuestario que podría alcanzar los 70 mil millones de dólares en los próximos años. Este mecanismo permitiría sortear la oposición demócrata en el Senado utilizando reglas especiales de aprobación.

El desenlace de esta votación será clave no solo para reactivar el funcionamiento del DHS, sino también para definir el rumbo de la política migratoria.

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