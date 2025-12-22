Latina en riesgo de deportación por ICE a pesar de que sus abogados afirman que es ciudadana estadounidense

Dulce Consuelo Díaz Morales fue detenida el 14 de diciembre por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a pesar de señalar a oficiales que es ciudadana estadounidense. Ahora enfrenta proceso de deportación y sus abogados acusan que no tienen acceso a ella.

Su hermana Sirley, quien iba con Dulce cuando fue detenida, dijo en una conferencia de prensa virtual que su hermana fue arrestada –sin explicación alguna– cuando manejaban tras salir de un Taco Bell en Baltimore. Sirley manejaba.

“Todo pasó muy rápido”, dijo. Agregó que pensaba que era la policía local la que hacía la revisión, pero resultaron agentes migratorios y aunque Sirley preguntó el motivo del arresto no recibió respuesta.

“Les decíamos repetidamente que Dulce era de aquí, de Estados Unidos, y no les dieron ninguna explicación de por qué se la llevaban”, indicó.

Para evitar la deportación, el equipo de defensa de Dulce presentó una demanda ante la Corte de Distrito de Maryland, lugar de nacimiento de Dulce. El juez Brendan Hurson ordenó a ICE impedir la deportación de Dulce, pero la defensa afirma desconocer que tal decisión sea honrada, ya que no han podido tener acceso a su clienta.

“Representamos a Dulce Consuelo Díaz Morales, ciudadana estadounidense de 22 años, nacida en Maryland, que actualmente se encuentra detenida por ICE a pesar de la evidencia clara y sustancial de su ciudadanía estadounidense”, expuso la abogada Victoria Slatton. “Estamos limitados por el hecho de que no hemos podido contactar a nuestra clienta y no podemos especular sobre ningún problema o registro que no hayamos examinado personalmente”.

La abogada agregó que tiene distintos documentos que prueban que Dulce nació en Laurel, Maryland, incluido un certificado de nacimiento de Maryland con marca de agua, emitido por la División de Registros Vitales, así como registros de vacunación emitidos por un condado de Maryland que reflejan su fecha de nacimiento.

“También hemos presentado declaraciones juradas de un condado de Maryland que reflejan su fecha de nacimiento”, agregó la abogada. “También hemos presentado declaraciones juradas de personas que estuvieron presentes en su nacimiento. Finalmente, llamé al hospital y confirmé de forma independiente que Dulce Consuelo Díaz Morales fue paciente a principios de la década de 2000. Continuaremos recopilando todos los registros pertinentes, pero su nacimiento en Estados Unidos es indiscutible”.

¿Qué dice el DHS?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó a este diario que Dulce es indocumentada nacida en México.

“Dulce Consuelo Madrigal Díaz NO es ciudadana estadounidense; es una inmigrante indocumentada de México. NO presentó un certificado de nacimiento estadounidense válido ni ninguna prueba que respaldara su afirmación de ser ciudadana estadounidense”, indicó el DHS. “El 14 de diciembre, el ICE la arrestó en Baltimore, Maryland. El 20 de octubre de 2023, cuando la CBP la encontró cerca de Lukeville, Arizona, Madrigal Díaz afirmó ser ciudadana mexicana y haber nacido el 18 de octubre de 2003”.

El DHS se refiere a Dulce, como Dulce Consuelo Madrigal Díaz, pero los abogados afirmaron que su nombre es Dulce Consuelo Díaz Morales y no debería haber referencia a ella de otra forma.

“Existe una discrepancia en el nombre de la Díaz Morales en ciertos registros. Esta discrepancia se explica por el hecho de que sus padres tienen dos apellidos diferentes. La familia ya ha iniciado el proceso formal para corregir los registros pertinentes ante las autoridades estatales correspondientes”, indicó la abogada Monica Hernandez Santiago, socia de Sanabria & Associates, PLLC, la cual representa a Dulce. “Discrepancias de este tipo son muy comunes entre personas que no hablan inglés y no invalidan la ciudadanía”.

Otro problema que enfrenta Dulce es que estuvo un tiempo en México y cuando regresó “durante una emergencia que puso en peligro su vida”, agregó Hernández Santiago, lo hizo “sin pasaporte estadounidense”, debido a ello fue puesta en forma incorrecta en proceso de deportación.

¿Qué sigue en este caso?

Los abogados no pudieron confirmar si Dulce fue o no deportada, algo que el DHS no ha respondido tampoco a este diario, tras una solicitud, pero Zachary Perez, otro de los abogados de Dulce, indicó que continuarán intentando contactar a su clienta.

En caso de que no pueda, dijo, se solicitará una petición adicional al juez federal.

“Tenemos una orden judicial, ¿de acuerdo? [para evitar la deportación]. Y en este momento, independientemente de si el gobierno ha decidido violarla o no, no podemos hacer ninguna declaración al respecto, pero podemos prometer que mantendremos informado al tribunal de Distrito sobre todo lo que está sucediendo y todo lo que ha afectado nuestra capacidad para realizar nuestro trabajo hoy”, agregó Perez.

La hermana de Dulce reveló que ella tiene un hijo de cinco años.

“Tiene un hijo de cinco años y pregunta mucho de su mamá”, compartió Sirley, a quien le dijo que pronto saldría, sin saber que el DHS reclama que no es ciudadana estadounidense.