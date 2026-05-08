¿Prueba de ciudadanía para votar? Esto revela encuesta

Una nueva encuesta mostró que una ligera mayoría de estadounidenses apoya que se exija una prueba de ciudadanía para poder registrarse para votar en Estados Unidos, incluyendo los registros realizados por correo.



De acuerdo con el sondeo realizado por Político, el 52% de los encuestados afirmó estar totalmente a favor o apoyar la medida que obligaría a presentar documentos que acrediten la ciudadanía estadounidense al momento de inscribirse en el padrón electoral.



En contraste, el 18% dijo estar en contra o totalmente en contra de la propuesta. Además, el 17% señaló no apoyar ni oponerse, mientras que el 13% indicó no estar seguro sobre el tema.

Trump impulsa la Ley SAVE America

El presidente Donald Trump ha promovido recientemente la aprobación de la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses, conocida como Ley SAVE America.



La iniciativa contempla que todos los votantes presenten una identificación con fotografía, que quienes se registren para votar demuestren su ciudadanía estadounidense y que todas las boletas electorales sean contabilizadas dentro de las 36 horas posteriores al día de la elección.



Los impulsores de la Ley SAVE America sostienen que la propuesta fortalecería la integridad electoral y ayudaría a recuperar la confianza en el sistema de votación en Estados Unidos.



Por otro lado, críticos de la iniciativa han señalado que existe poca evidencia de fraude electoral generalizado.

Encuesta refleja división sobre preocupaciones electorales

La encuesta también preguntó a los participantes qué les preocupaba más en una elección: que algunos ciudadanos con derecho al voto no pudieran votar o que algunas personas sin derecho pudieran hacerlo.

El 35% respondió que le preocupa más que ciudadanos elegibles no puedan emitir su voto. En tanto, el 30% señaló estar más preocupado por la posibilidad de que personas sin derecho participen en las elecciones.



Además, el 19% indicó que ninguna de las dos situaciones le preocupaba y el 17% respondió que no estaba seguro.

Cómo se realizó la encuesta

El estudio de Politico se llevó a cabo del 11 al 14 de abril y contó con la participación de 2,035 personas. La encuesta tiene un margen de error de 2.2 puntos porcentuales.



Sigue leyendo: