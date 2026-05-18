Trump pide votar contra Thomas Massie en Kentucky y recrudece la guerra interna republicana

Donald Trump intensificó este lunes su ofensiva contra el congresista republicano Thomas Massie al pedir públicamente a los votantes de Kentucky que lo derroten en las primarias republicanas que se celebran este martes.

A través de su red social Truth Social, Trump lanzó un duro mensaje contra el legislador, con quien mantiene una relación conflictiva desde su primer mandato presidencial.

“El peor congresista en la larga y gloriosa historia del Partido Republicano es Thomas Massie. Es un obstruccionista y un necio. Voten para destituirlo mañana, martes. ¡Será un gran día para Estados Unidos!”, escribió el mandatario.

La disputa entre ambos se ha agravado durante el segundo mandato de Trump debido a las reiteradas diferencias de Massie con la agenda presidencial. El congresista de Kentucky fue uno de los dos únicos republicanos que votaron en contra del denominado “gran y hermoso proyecto de ley”, la principal iniciativa fiscal y presupuestaria impulsada por Trump.

Massie también generó tensiones dentro del oficialismo al copatrocinar junto al demócrata Ro Khanna una propuesta legislativa para obligar al Departamento de Justicia a publicar en un plazo de 30 días todos los documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. Trump se mostró inicialmente contrario a esa iniciativa.

La contienda republicana en Kentucky se ha convertido en una prueba clave del control político de Trump sobre las bases conservadoras y, según diversos medios estadounidenses, ya es considerada la primaria para la Cámara de Representantes más costosa de la historia del país, con más de 32 millones de dólares invertidos entre campañas y publicidad.

El mandatario respalda al ex Navy SEAL Ed Gallrein, quien desafía a Massie en el 4º Distrito Congresional de Kentucky. La campaña ha adquirido dimensión nacional debido a los intentos de Trump por castigar a los republicanos que se apartan de su línea política.

Como parte de ese esfuerzo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, participará este martes en actos de campaña a favor de Gallrein. Durante un mitin celebrado en Hebron, Kentucky, Hegseth afirmó que “el presidente Trump necesita refuerzos” en Washington y criticó a Massie por “debilitar a su propio bando” en momentos clave.

Pese a la presión de Trump, Massie mantiene apoyo entre sectores conservadores libertarios y defensores del gasto público limitado. El congresista ha defendido su independencia política y asegura que seguirá votando “según sus principios”, incluso cuando eso implique enfrentarse al presidente.

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