Ex científico de la CIA revela que EE.UU. posee al menos nueve ovnis estrellados

En una entrevista reciente en el popular pódcast de Joe Rogan, el doctor Hal Puthoff un físico e ingeniero que trabajó para la CIA soltó una bomba: el gobierno de Estados Unidos habría recuperado al menos nueve Objetos Voladores No Identificados (UFOS, por sus siglas en inglés) que han chocado contra la Tierra. Según sus declaraciones, algunos de estos artefactos están en perfecto estado, mientras que otros han resultado dañados. Lo más sorprendente es que muchos de estos incidentes ocurrieron hace décadas, pero se han mantenido en total secreto.

Este tipo de testimonios no es completamente nuevo, pero lo que vuelve especialmente llamativa esta revelación es el nivel de detalle y la aparente credibilidad del denunciante, quien asegura haber participado directamente o tenido acceso privilegiado a esta información dentro del marco de programas altamente clasificados.

Las declaraciones del ex agente coinciden con las del ex oficial de inteligencia David Grusch, quien ya había afirmado públicamente que el gobierno estadounidense administra un programa de ingeniería inversa de tecnología no humana desde hace años.

Secretismo y transferencia a manos privadas

De acuerdo con esta versión, la Oficina de Acceso Global (OGA) —una división especializada dentro de la Dirección de Ciencia y Tecnología de la CIA— ha sido la principal responsable de las operaciones de recuperación de estos objetos. Esta oficina habría liderado misiones para recuperar los OVNIs desde al menos 2003, aunque los primeros casos podrían datar de mucho antes.

Una vez que los objetos eran recuperados, pasaban a ser propiedad del gobierno, pero en muchos casos eran entregados a contratistas privados que colaboraban en secreto con las agencias estadounidenses.

El objetivo de esta transferencia sería evitar que la información entre en registros oficiales, dificultando cualquier intento legal de exigir transparencia mediante leyes como la Ley de Libertad de Información (FOIA). En otras palabras, al mover estos materiales a manos privadas, el gobierno logra mantener el secretismo absoluto en torno al fenómeno, sin que ni siquiera miembros del Congreso tengan acceso completo a los detalles.

Esta práctica ha despertado críticas incluso dentro del propio aparato estatal. Algunos legisladores han empezado a exigir mayor claridad y están presionando para que se desclasifique la información sobre fenómenos aéreos no identificados, en especial si incluyen restos biológicos u objetos que claramente no fueron fabricados con tecnología terrestre.

Restos biológicos no humanos y presiones para la transparencia

Otro de los puntos más polémicos que se han revelado en esta oleada de testimonios es la existencia de restos biológicos no humanos recuperados junto con los objetos voladores estrellados. Según David Grusch, estos restos fueron almacenados junto con la tecnología recuperada, lo que sugiere que los vehículos estaban tripulados o controlados por seres inteligentes que no pertenecen a nuestro planeta.

Estas revelaciones han aumentado la presión pública y política para que se investigue a fondo lo que ocurre dentro de las agencias de inteligencia y defensa. El senador Chuck Schumer y otros legisladores han propuesto leyes que obliguen a las agencias a divulgar todo lo que saben sobre tecnología de origen desconocido, y también a compartir cualquier evidencia de vida no humana que hayan recolectado.

Sin embargo, la respuesta oficial ha sido tibia. La Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), una entidad creada precisamente para investigar este tipo de fenómenos, ha afirmado que no posee evidencia concluyente de tecnología alienígena ni de restos biológicos no humanos. Este contraste entre las declaraciones de los denunciantes y la versión oficial ha generado un fuerte escepticismo entre la población, pero también un renovado interés por el tema.

Lo que antes era materia exclusiva de teorías conspirativas y ciencia ficción, ahora parece estar tomando un cariz mucho más serio. Mientras el gobierno continúa guardando silencio o minimizando el tema, las filtraciones y testimonios siguen saliendo a la luz. Y si algo está claro es que la verdad, sea cual sea, está mucho más cerca de conocerse que nunca.

Sigue leyendo:

• El Pentágono lanza sitio web para dar información sobre avistamientos OVNIS

• La noche en que 21 ovnis invadieron el espacio aéreo brasileño hace más de tres décadas y que sigue siendo un misterio

• Cómo la “peligrosa” idea de que extraterrestres visitaron la Tierra está cada vez más extendida y hasta ha influido en la política