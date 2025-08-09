Alejandra Guzmán reaparece ante las cámaras y destapa cuál es su estado de salud

A solo algunas semanas de haber pospuesto el resto de su gira por razones médicas, la cantante Alejandra Guzmán reapareció ante los medios y dio una actualización sobre su estado de salud, revelando que ha sido diagnosticada con una enfermedad crónica.

En un encuentro breve con las cámaras del programa ‘Venga la Alegría’, la intérprete de “Yo te esperaba” concedió sus primeras declaraciones con respecto al padecimiento que la llevó a someterse a un procedimiento quirúrgico de emergencia.

Al ser cuestionada sobre su estado de salud actual, la famosa indicó que se encuentra: “Bien, muy bien, recuperándome. Me quitaron líquido cenobial y muchas cositas”, expresó antes de abordar su vehículo.

Asimismo, Alejandra Guzmán reveló que ha sido diagnosticada con una enfermedad crónica que la hará cambiar sus hábitos: “Soy hipertensa”, añadió la artista que fue captada portando un cubrebocas y una férula en su brazo, previo a retirarse del lugar.

Esta confesión surge apenas unos días después de que su hermana, Sylvia Pasquel, se pronunciara sobre la situación que atraviesa ‘La Guzmán’. En su relato, la actriz explicó que la cantautora se vio afectada nuevamente por los polímeros que le fueron inyectados durante un procedimiento estético realizado en 2009.

“Ella tiene un tema desde hace muchos años con los polímeros. Entonces, cuando se encapsulan, la tienen que operar y le tienen que quitar un pedazo (…) Desafortunadamente… Es algo con lo que va a tener que seguir lidiando, desgraciadamente”, detalló al programa ‘Hoy’.

Fue a finales del pasado mes de julio cuando Alejandra Guzmán dio a conocer que pospondría el resto de su gira para nuevas fechas, a partir del 2026. Para ello, colocó un sentido mensaje en redes sociales que encendió las alarmas entre sus seguidores.

“Por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey“, contó en ese entonces, desde su cuenta de Instagram.

