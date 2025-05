Alejandra Guzmán choca con la prensa tras preguntas sobre Frida Sofía: “Ya no los aguanto”

La cantante mexicana Alejandra Guzmán no la pasó nada bien durante un reciente encuentro que tuvo con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue abordada a su llegada proveniente de Villahermosa, Tabasco, al sur de México.

El encuentro entre la hija de Doña Silvia Pinal y los representantes de los medios de comunicación estuvo rodeado del caos y las evasivas por parte de la intérprete, quien se negó a responder todas las preguntas que le hicieron, en especial aquellas que tuvieron que ver con Frida Sofía, su hija.

A través de diversos videos, como el difundido por el programa ‘Ventaneando’, fue que pudimos ser testigos del tremendo zafarrancho que se armó entre la artista, su cuerpo de seguridad y los medios de comunicación, quienes hicieron hasta lo imposible por obtener la nota, lo que hizo estallar a la rockera.

“Se ponen como animales porque me golpean, me tiran, porque ya no los aguanto. Esto no es entrevista, esto es agresión total. O sea que déjenme”, respondió ante la pregunta que le hizo una reportera sobre los motivos por los que no se detenía a atender a los medios.

Aunque fue escueta con sus palabras, La Guzmán compartió que se encuentra bien tras el quiste que le quitaron en la mano y también se desvivió en elogios hacia su mamá por el Día de la Madre, pero su semblante volvió a cambiar cuando le tocaron el tema de Frida Sofía.

A partir de entonces ya no pronunció comentario alguno y procedió a abordar la camioneta que ya la esperaba a las afueras de la terminal aérea, por lo que los medios se quedaron con las ganas de conocer sus primeras impresiones de la reunión que tuvo en México con su única hija y de quien llevaba años distanciada.

“Se puso punk”, fueron las últimas palabras que pronunció antes de salir a toda velocidad ante el asedio de la prensa.

