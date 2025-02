Enrique Guzmán opinó sobre la reconciliación de Alejandra y Frida Sofía

En medio del revuelo que generó la reconciliación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, el cantante Enrique Guzmán no dudó en compartir su opinión al respecto, desatando opiniones divididas en redes sociales. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En un encuentro reciente con la prensa, el intérprete de “Payasito” y “El rock de la cárcel” recibió cuestionamientos sobre el acercamiento que protagonizaron su primogénita y nieta recientemente en Miami, Florida.

Al respecto, indicó que: “Ojalá funcione, pero que lo afirme no lo sé”. Y es que a su parecer, el carácter de cada una podría suponer un obstáculo para que su reconciliación sea permanente.

“Espero que esa situación reafirme la relación porque Frida Sofía tiene Borderline y mañana puede ser de otra manera, y entonces son unos agarrones entre ellas porque mi hija tampoco tiene malos bigotes”, dijo ante las cámaras.

Si bien Enrique Guzmán trató de mostrarse optimista, dejó entrever que el acercamiento de Alejandra y Frida Sofía podría ser momentáneo: “Ojalá que Alejandra tenga la suerte de hacerlo bien (…) Ojalá sea fijo, firme y por siempre”, dijo el artista de forma contundente.

Al ser cuestionado sobre una posible convivencia con su nieta, el ex esposo de Silvia Pinal afirmó que él no cierra la puerta: “La relación con Frida todavía no se da (…) No lo sé, conmigo no lo sé”, concluyó.

Recordemos que el quiebre de relación entre el famoso y su nieta ocurrió cuando la modelo lo señaló de haberla tocado de manera inapropiada cuando era niña. La separación con su madre fue resultado del apoyo que la rockera le dio a su padre.

Seguir leyendo:

• Alejandra Guzmán contó cómo fue su reencuentro con Frida Sofía

• Enrique Guzmán revela a quién le pertenece el cuadro de Silvia Pinal que pintó Diego Rivera

• Enrique Guzmán está preocupado por su hijo tras la muerte de Silvia Pinal