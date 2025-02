Enrique Guzmán revela a quién le pertenece el cuadro de Silvia Pinal que pintó Diego Rivera

Enrique Guzmán sorprendió con sus recientes declaraciones, pues contrario a lo que comentó su hijo Luis Enrique acerca de que Alejandra Guzmán había heredado el retrato de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera, él aseguró que el original lo había donado la propia actriz al Palacio de Bellas Artes.

Enrique Guzmán asegura que Frida Sofía no se ha reconciliado con Alejandra Guzmán

Para el cantante, el retrato de su ex esposa no es de su agrado: “Está refeo el p***** cuadro. El original está en Bellas Artes; lo que tiene Ale es una copia del cuadro, una réplica, y eso es lo que recibió de parte de Silvia, quien ya lo había donado desde hace mucho”.

Enrique Guzmán reacciona tras confirmarse que Apolo no es su nieto

Enrique aseguró que la pintura al principio no estaba en un buen lugar para su preservación: “Silvia lo tenía colgado arriba de la alberca, y tener un cuadro donde hay agua, (algo) tan importante, es como de locura”.

Para Guzmán, la obra del célebre muralista mexicano nunca le hizo justicia a la belleza de Silvia Pinal: “La copia es una mi**** también. Tiene una cara del pintor. Silvia era muy bonita y (en la pintura) tiene cara de rana, que no parece”.

El artista aseguró que nunca tuvo reparo en expresar su opinión del cuadro, y que incluso mandó hacer un retrato de Silvia a un pintor distinto: “Se lo dije, y luego le mandé hacer otro, con (Oswaldo) Guayasamín, un pintor ecuatoriano que pintaba lindo”. Sin embargo, Enrique desconoce qué fue lo que pasó con esa obra.

Enrique Guzmán también habló del pequeño Apolo, a quien por años creyó era su nieto. Dijo estar dispuesto a brindarle toda su ayuda: “Lo de Apolo ya está resuelto legalmente. Ahora, ¿que lo sigue ayudando él (Luis Enrique)? Sí, y yo también, si es necesario, porque Apolo lo peor que tiene es su madre. Esa señora no tiene madre. ¿El niño? No te preocupes, yo me hago cargo, si quieren”.

Sigue leyendo: