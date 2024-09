Enrique Guzmán reacciona tras confirmarse que Apolo no es su nieto

Tras revelarse los resultados de la prueba de ADN a la que se sometió Luis Enrique Guzmán, confirmando que no es el padre de Apolo (hijo de Mayela Laguna), el cantante Enrique Guzmán dio su opinión al respecto.

Se confirma que Luis Enrique Guzmán no es el padre del pequeño Apolo

Entrevistado para el programa de televisión “Hoy Día”, el artista habló sobre las consecuencias que habrá a partir de ahora. “Hace mucho tiempo que sabíamos que la señora estaba engañando a mi hijo. (Habrá que saber) en manos de quién va a quedar el niño a partir de este momento que él ya no va a ser su padre”.

Luis Enrique Guzmán habló sobre el hijo de Mayela Laguna

Guzmán dudó sobre la seguridad que pudiera tener el niño con Mayela Laguna. “Entonces, (Luis Enrique) no va a tener obligaciones, ningunas, pero tiene una obligación moral de que el niño crezca en un ambiente limpio y sano, y en manos de la señora educar a un niño debe ser peligroso”.

El cantante se mostró satisfecho de que hubiera una resolución parcial del caso (pues queda pendiente una segunda audiencia): “Queda en manos de las autoridades ver que (Apolo) quede en manos de gente responsable y preocupada por su futuro. Definitivamente el niño tiene que ser vigilado por nosotros mismos. Aunque no sea de su sangre, esa es su obligación, y eso quiere hacer mi hijo además”.

Aunque Enrique Guzmán insistió en que él y su familia quieren mucho a Apolo, y que éste puede visitarlos cuando quiera, en repetidas ocasiones Mayela Laguna ha dicho que no desea tener contacto con ellos. El cantante provocó polémica hace algunos meses, cuando en el programa “Todo Para La Mujer” comentó que el niño no podía ser hijo de Luis Enrique, por sus rasgos físicos. “(Mayela) ya canceló otra vez la prueba de ADN, porque sabe que (el niño) no es de él. Yo no sé de dónde sacó Luis Enrique…porque…la primera fue Silvia (Pinal), que dijo: ‘Yo nunca he tenido un nieto tan chinito, tan n****** como este p***** niño’, cuando lo conoció. Entonces yo…¿de dónde tiene tan chinito el pelo? También me parece raro”.

