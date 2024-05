Enrique Guzmán se muestra molesto ante reporteros, mientras le gritan “abusador”

Hace algunos días Enrique Guzmán generó polémica al comentar que Apolo (hijo de su ex nuera Mayela Laguna) no es su nieto, y que su ex esposa Silvia Pinal supuestamente dijo que el niño tenía la piel oscura. Ahora el cantante fue abordado por reporteros a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, y estuvo a punto de perder el control cuando una persona le gritó “abusador”.

En un video transmitido por el programa “De Primera Mano” se ve cómo los periodistas comienzan a cuestionar a Guzmán, mencionando a Pablo Moctezuma, quien dijo que era un “viejo decrépito”. Él sólo dijo: “Será por mi edad. Está bien”.

Repentinamente el rostro de Enrique cambió y, visiblemente molesto, se dirigió a esperar un taxi, mientras decía: “Por favor, no me gusta su forma de interesarse en mí. No me interesa hablar con ustedes”. Cuando lo cuestionaron sobre la decisión que tomó su hija Alejandra de no incluir a Apolo en su testamento, él exclamó: “No sabía, lo que diga Alejandra Guzmán yo no sé, no tengo idea”.

En ese momento se oyeron a lo lejos gritos; se trataba de una mujer que acusaba a Enrique Guzmán. Él dijo: “El abusador sexual, dice la señora”. Una reportera preguntó al artista si se arrepiente de alguna de sus declaraciones, pero él contestó: “No, en mi vida. Desde que nací”. Y sobre Apolo, comentó: “Es un niño chiquito, es parte de la familia…se le quiere siempre, y además se le cuidará siempre, como esté o haga lo que haga”.

Mientras Enrique Guzmán hacía estas declaraciones, Mayela Laguna era entrevistada por Maxine Woodside en el programa “Todo Para La Mujer”, en el que criticó fuertemente a su ex suegro: “Él no tiene idea de nada. Él lo único que quería es que naciera un niño varón en su familia y punto. Lo vio tres o cuatro veces en la vida”.

Sigue leyendo: