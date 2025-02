Enrique Guzmán asegura que Frida Sofía no se ha reconciliado con Alejandra Guzmán

El mes pasado la cantante Alejandra Guzmán le comentó a la conductora Paty Chapoy que había retomado su relación con su hija Frida Sofía días antes de que falleciera la abuela de ésta, Silvia Pinal. Ahora Enrique Guzmán desmintió lo dicho por su hija, y aseguró que no existe comunicación entre ellas.

El padre de la reina del rock confirmó en una entrevista para el programa “Ventaneado” que sí hubo una llamada de Alejandra con su hija para que pudiera despedirse de su abuela, pero a partir de entonces ya no han tenido comunicación: “Alejandra le habló a Frida cuando Silvia estaba ya grave. Fue Alejandra la que hizo la conexión…le acercó el teléfono y le habló y le dijo cosas. Pero el problema de Frida es…ella está en una cosa que se llama Borderline (trastorno límite de la personalidad). Tendría que haber alguien que viniera a abrir la cabeza y le compusiera esa conexión que hoy funciona, hoy no funciona…pero es difícil”.

Enrique aseguró que por mucho tiempo intentó mediar entre Alejandra y Frida para que tuvieran una buena relación: “Yo traté mucho de que (Frida) hiciera las paces con su mamá, pero no. Y desgraciadamente no hubo esa conexión que esperábamos todos. Qué difícil para mi hija, y desgraciadamente es una preocupación constante”.

Sobre su hijo Luis Enrique Guzmán, el cantante aseguró que fue el más afectado por la muerte de Silvia Pinal: “Al que más le dolió fue a Luis Enrique, porque tiene otra forma de ser, y entonces se escondió, se retrajo, se subía a la moto y salía peligrosamente a la calle, y el que más me preocupó fue él”.

Enrique Guzmán también fue cuestionado acerca de Mayela Laguna, quien le hizo creer a Luis Enrique que era padre del pequeño Apolo: “Eso fue una agresión muy violenta de parte de la madre. ¡Qué poca! Pienso que ella iba sobre el dinero, y su interés no era más que ése”.

Incluso, el artista dijo que Mayela le comentaba el gran parecido que había entre él y Apolo: “‘¡Cómo se parece a usted!’ me decía la muchacha, y yo nunca he tenido el pelo chino. ‘¿Por qué me parezco al niño? No se parece a mí’. El primero que sospechó fui yo…pero finalmente cada quien jaló por su lado, y ahora tendrá que salir el verdadero padre”.

