Sylvia Pasquel comparte detalles sobre la salud de Alejandra Guzmán

A solo unos días de haberse confirmado el retiro temporal de Alejandra Guzmán por un problema de salud, su hermana mayor Sylvia Pasquel salió a aclarar cuál es el estado de la cantante y si este es tan grave como se ha venido especulando en redes sociales recientemente. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

De acuerdo con Pasquel, la denominada ‘Diva del Rock’ se ha visto afectada nuevamente por los polímeros que le fueron inyectados durante un procedimiento estético realizado en 2009.

“Ella tiene un tema desde hace muchos años con los polímeros. Entonces, cuando se encapsulan, la tienen que operar y le tienen que quitar un pedazo“, explicó la hija de Silvia Pinal en entrevista con el programa “Hoy”.

Además, la estrella de la pantalla chica advirtió que esta no es la primera vez que Alejandra Guzmán se enfrenta a este tipo de recaídas. Y, lamentablemente, tampoco será la última: “Desafortunadamente… Es algo con lo que va a tener que seguir lidiando, desgraciadamente”, sentenció.

A pesar de no brindar más detalles sobre el procedimiento quirúrgico de la artista, Pasquel intentó tranquilizar a los seguidores de la cantante: “Bueno, es delicado, pero no, no es grave, pero sí es muy delicado, son operaciones muy delicadas y dolorosas”, contó.

Fue a finales del pasado mes de julio cuando la intérprete de “Eternamente bella” y “Yo te esperaba” dio a conocer que pospondría el resto de su gira 2025 para el próximo año.

“Por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey“, detalló en ese entonces, a través de un comunicado difundido desde sus redes sociales.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su comprensión, paciencia y apoyo incondicional. Cada mensaje, cada muestra de cariño y cada aplauso me impulsa a seguir adelante“, indicó.

