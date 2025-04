Sylvia Pasquel aclara rumores sobre la herencia de Silvia Pinal

Sylvia Pasquel se sinceró sobre el proceso de duelo que han vivido los integrantes de la dinastía Pinal desde la partida de la primera actriz hace casi cuatro meses. Y, además, respondió a los cuestionamientos sobre la repartición de bienes a la que se dio lectura en las últimas semanas. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En un encuentro reciente con la prensa, la hija mayor de Silvia Pinal indicó que si bien ha habido algunos obstáculos a nivel familiar con respecto a la herencia de doña Silvia, el proceso sigue avanzando y cada integrante respeta la última voluntad de la famosa.

“Ahorita estamos todos con muchos pendientes todavía para resolver (…) Es todo un proceso, apenas estamos terminando el primer proceso, después de la adjudicación vienen otros procesos de avalúos y cosas así, esto se va tardar como un año“, contó al programa ‘De Primera Mano’.

Sin revelar detalles sobre los bienes que le corresponden por derecho y voluntad de Silvia Pinal, Pasquel se dijo agradecida por ser tomada en cuenta por su madre, especialmente porque se trata de recuerdos que mantienen viva su memoria.

“Yo estoy feliz, lo que heredé me encantó, no tengo broncas con lo que me heredaron, son cosas muy sencillas“, explicó a los micrófonos del show conducido por Gustavo Adolfo Infante.

Con respecto a las regalías que se generan por el uso de las obras e imagen de Silvia Pinal, la hermana de Alejandra Guzmán explicó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) se encarga de la administración de dichos recursos.

“Todo eso lo maneja la ANDI, es la que se encarga de cobrar todos los derechos y ya nada más le habla a los herederos y les dice: ‘Pasen a cobrar su chequecito’. Todo está en orden“, dijo la famosa, desestimando la ola de rumores de problemas en el núcleo familiar tras la muerte de la matriarca.

