Enrique Guzmán habla sobre la salud de Alejandra Guzmán tras su cirugía de columna

El cantante Enrique Guzmán ha decidido no dar pie a las especulaciones sobre la salud de su hija Alejandra Guzmán y para ello compartió nuevos detalles sobre el proceso de recuperación al que se ha enfrentado tras someterse a una cirugía en las cervicales y recibir un diagnóstico de hipertensión.

En una conferencia de prensa realizada de cara al estreno de su espectáculo “Caravana del amor”, el intérprete de temas como “Payasito” y “Dame felicidad” se pronunció sobre el estado de salud de su hija con Silvia Pinal asegurando que evoluciona favorablemente.

Durante su relato, el famoso detalló que el proceso quirúrgico al que se sometió surgió como resultado de una condición que suele presentarse con la edad: “A mi hija le hicieron una operación que normalmente nos pasa a la gente que empieza a crecer. Se llama ‘pico de gallo’, o no sé qué, y hay que quitarte esa parte del hueso que te crece en el cuello“, señaló ante los medios de comunicación.

A pesar de tratarse de una cirugía compleja, afortunadamente no tuvo complicaciones: “Tiene un tatuaje allí, entonces la herida en donde le abrieron las vértebras quedó arriba del tatuaje, quedó perfecto. No se ve, pero tiene una cicatriz bien hecha”, añadió.

Asimismo, dejó ver que Alejandra Guzmán cuenta con una actitud positiva y el humor que la caracteriza se mantiene intacto: “Dice que ahora soy más alta que antes, porque como se le enderezó la columna, se le ve más alta”, contó el famoso.

Antes de finalizar su intervención, Enrique Guzmán aclaró la razón detrás de la mano vendada con la que su hija fue captada recientemente: “Se lastimó con un golpe, no la cuidó y se le hizo un crecimiento, pero ya se la operaron y ya está bien”, explicó.

Y ante la creciente preocupación de sus fanáticos más fieles sobre una posible recaída en las adicciones, el artista multipremiado informó que: “No ha recaído en las adicciones, no hay nada de que ha vuelto a beber, está feliz”.

