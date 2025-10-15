Alejandra Guzmán reaparece con noticias sobre su salud: “Es la mejor etapa de mi sanación”

A solo unos días de someterse a una intervención quirúrgica, la cantante Alejandra Guzmán decidió salir a disipar la preocupación de sus fanáticos por medio de una publicación en redes sociales en el día que marca un logro muy especial para ella a nivel profesional: su 37.º aniversario de carrera artística.

A propósito de esta importante fecha, la intérprete de “Eternamente bella” recurrió a sus historias de Instagram para compartir un mensaje que comenzó con un agradecimiento al público por el apoyo que le ha brindado en cada momento.

“Gracias a todos los fans, a todos los escenarios, a toda la gente que me ha apoyado, que me ha dicho la verdad, que está conmigo de verdad“, destacó la rockera.

Sin embargo, este año su felicidad se ha visto impulsada por las buenas noticias que ha recibido en el ámbito personal: “Esta es la mejor etapa de mi sanación. Este es el fin de tanto que he pasado en estos trece años”, contó a corazón abierto.

Alejandra Guzmán también aprovecho el espacio para dar una mirada inédita al procedimiento al que se sometió, así como los resultados del mismo. Para ello, la famosa colocó una imagen de su radiografía: “Es increíble cómo me siento, cómo estoy de bien operada. Hay mucho más, vamos a seguir adelante, vamos a seguir brillando y vamos a seguir siendo felices, los amo“, reiteró.

Fue el pasado 8 de octubre cuando el programa “Ventaneando” reportó la noticia de su hospitalización: “Empezó a circular la versión de que Alejandra Guzmán estaba en el hospital. Efectivamente, fue operada el día de ayer (7 de octubre) de la columna vertebral“, reveló en su momento Pati Chapoy.

“La información que tenemos en este momento es que salió perfectamente bien de la operación, se está reponiendo y está muy bien. Como la conocemos, que es una mujer con una fortaleza fuera de serie“, concluyó.

Seguir leyendo:

• Enrique Guzmán habla sobre la salud de Alejandra Guzmán tras su cirugía de columna

• Sylvia Pasquel comparte detalles sobre la salud de Alejandra Guzmán

• Alejandra Guzmán choca con la prensa tras preguntas sobre Frida Sofía: “Ya no los aguanto”