Stephanie Salas confirma distanciamiento con su tía Alejandra Guzmán

La miradas se han volcado nuevamente a la familia Pinal luego de que Stephanie Salas, hija de Sylvia Pasquel, confirmara que el contacto con Alejandra Guzmán ha sido casi nulo desde la partida de la matriarca de su familia. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En un encuentro reciente con la prensa, la protagonista de historias como “Agua y Aceite” y “Amor sin Reserva” fue cuestionada sobre el estado de salud actual de la denominada ‘Reina del Rock’, quien a finales de 2025 se sometió a una cirugía de la columna vertebral.

Sin embargo, sorprendió al confesar que si bien el vínculo entre ambas permanece intacto, actualmente no existe mucha comunicación de ambas partes.

“No he tenido mucho contacto con ella. Yo espero que esté mejor y le deseo una muy pronta recuperación y un gran año“, dijo sobre el procedimiento quirúrgico al que se sometió su tía como resultado de múltiples hernias discales y complicaciones por la la infiltración de biopolímeros ocurrida en 2009.

Stephanie Salas no dudó en aclarar que lejos de tratarse de un distanciamiento motivado por diferencias personales, este se ha visto forzado por sus compromisos laborales y apretada agenda.

“Desde hace un tiempo todo mundo tiene sus carreras, su vida, sus hijos… claro que la unión siempre va a estar ahí, pero cada quien hace su vida y sus historias laborales“, aseguró la ex participante MasterChef Celebrity.

La famosa finalizó su intervención expresando su deseo de retomar una comunicación frecuente, especialmente tras el fallecimiento de Silvia Pinal: “Te unen, por supuesto que esas cosas te fortalecen porque te está faltando ese eslabón familiar y ahí es donde la familia tiene que estar“, señaló.

