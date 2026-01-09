Humberto Zurita y Stephanie Salas reaccionan a video que los muestra peleando

La relación de Humberto Zurita y Stephanie Salas ha dado mucho de qué hablar desde que comenzó, sin embargo, ahora lo hizo por la filtración de un video en el que se les ve discutiendo en un centro comercial de la Ciudad de México.

En el material, que fue captado por Kadri Paparazzi, se aprecia al actor manoteando y visiblemente molesto con su pareja después de que ambos abandonaran juntos una tienda para artículos del hogar ubicada en el lugar.

Si bien en ese momento se desconocía qué provocó el malestar del actor, la prensa aprovechó una conferencia de prensa de la obra ‘El Seductor’, de la que ambos forman parte, para cuestionarlos sobre ese altercado.

El primero en hablar al respecto fue Humberto Zurita, quien minimizó lo sucedido en aquella salida que se hizo viral, al asegurar que él sería incapaz no solo de manotearle a ella, sino a cualquier otra persona.

“¿Imagínate que yo voy a manoteara Stephanie? Yo no manoteoa ninguna mujer. O sea, no manoteoni a un hombre. Jamás me permitiría yo faltarle al respeto, no sólo a Stephanie, a ninguna mujer de mi vida. Yo tengo una educación muy muy cercana a la verdad, de mis padres […] y no ofendería a una mujer nunca”, señaló el veterano actor.

Los dichos de Humberto Zurita fueron respaldados por la misma Stephanie, quien reconoció que tanto él, como ella, son algo intensos al momento de hablar y que por ello se pudo haber malinterpretado lo que realmente sucedió entre ambos.

“Somos muy intensos al hablar. Yo me lo he puesto a pensar cuando vamos a comer y así, porque sí somos como, pues somos actores, somos intensos. Nos emocionamos y, a lo mejor, así alzamos las manos, pero no, nada extraordinario”, aseguró la actriz.

Con esas declaraciones ambos dejaron en claro que todo marcha viento en popa en la relación que decidieron iniciar en el 2022 y que nos ha regalado desde entonces diversos momentos llenos de amor.

