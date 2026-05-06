Alejandra Guzmán anuncia nuevo tema inspirado en Silvia Pinal

La cantante mexicana Alejandra Guzmán presentó ante sus fans un adelanto de su nuevo sencillo musical. Se trata de un tema que lleva por título “Los que nos quedamos” y, según su testimonio, es un homenaje directo a su madre, la fallecida Silvia Pinal.

Por medio de sus redes sociales, la intérprete de “Yo te esperaba” confirmó el 8 de mayo como la fecha de lanzamiento del tema a través de las plataformas de streaming YouTube, Spotify y Apple Music.

De acuerdo con declaraciones de la rockera, el mensaje de la canción se centra en el amor, la ausencia y la resiliencia que se experimenta durante la pérdida de un ser querido.

Uno de los detalles más conmovedores de su anuncio fue la fotografía promocional que eligió. Esta muestra a Alejandra Guzmán posando frente al reconocido retrato que Diego Rivera realizó para Silvia Pinal durante su juventud, reafirmando el simbolismo detrás de la pieza musical.

Además de ser un sencillo muy especial por su fecha de lanzamiento cercana al Día de las Madres en México, la artista de 58 años detalló que esta también da nombre a la gira con la que recorrerá varias ciudades de México y otros países en este 2026.

“Este 8 de mayo, no se pierdan la canción para mi mami. La canción que dará vida a este tour 2026”, recalcó como descripción de su publicación en Instagram.

La noticia sobre el homenaje a Silvia Pinal fue bien recibido por los seguidores de la cantautora, los cuales se dieron a la tarea de aplaudir su iniciativa con conmovedores comentarios en los que se recordó el impacto de la ‘Diva del Cine de Oro mexicano’.

“Que hermosa honrando a su mamita linda, bendiciones Guzmán”; “Que fregón que hayas tenido el cuadro”; “Hermosa foto”; “Qué hermoso cuadro de la señora Silvia Pinal, siempre fue muy linda en todas sus películas” y “El cuadro y su legado en buenas manos”, destacan desde la plataforma de Instagram.

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