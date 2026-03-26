Alejandra Guzmán sufre caída y se disloca la cadera: ¿cuál es su estado de salud?

Las alarmas se encendieron entre los fanáticos de la cantante Alejandra Guzmán tras confirmarse que sufrió un fuerte accidente doméstico que afectó su cadera. El incidente se da a solo unos meses de haberse sometido a una cirugía de columna por osteoporosis severa.

La noticia fue dada a conocer por el padre de la cantante, el intérprete Enrique Guzmán, durante un encuentro con la prensa en el que compartía algunos detalles de sus próximas presentaciones en la República Mexicana.

De acuerdo con el autor de “Payasito”, el accidente tuvo lugar cuando la famosa se encontraba en su domicilio: “Se tropezó con el perro, que no sé cómo se llama el perro. Se le atravesó, se cayó y se pegó en la cadera”, comentó ante los medios.

Enrique Guzmán indicó que, en un inicio, la aparatosa caída representó una preocupación para Alejandra y su familia, pues desde hace varios años cuenta con dos prótesis de titanio en su cadera debido al desgaste en sus articulaciones.

Pese al susto inicial, el exesposo de Silvia Pinal aseguró que la situación no escaló en gravedad y no requirió de una hospitalización. Por el momento, su equipo médico se limitó a atender la situación con un procedimiento sencillo y no invasivo.

“Se le zafó la cadera porque las dos caderas que tiene son de titanio; eso le estiró un nervio de esa pierna, entonces lo único que necesita es un masaje“, comentó el artista de 83 años.

Enrique Guzmán continuó su charla con la prensa revelando que esta no es la primera vez que su hija sufre una lesión en la cadera: “Ya le pasó una vez trabajando en Las Vegas que haciendo un paso de baile se le zafó, porque el hueso entra en la pelvis y se le zafa de ahí, pero creo que ya está bien”, reiteró.

Por su parte, la intérprete de “Eternamente bella” y “Día de suerte” no ha emitido comentarios sobre su estado de salud a pesar de la atención mediática que la noticia recibió.

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