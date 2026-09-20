Alejandra Guzmán sufrió un accidente en pleno show: “Se me salió la cadera”

Un tenso momento se vivió en el World Trade Center de Veracruz cuando la afamada cantante mexicana Alejandra Guzmán sufrió una emergencia médica en mitad de su presentación, viéndose obligada a suspender el espectáculo de manera abrupta tras dislocársele la cadera sobre el escenario.

La artista de 58 años se encontraba realizando su show como parte de la gira “Los que nos quedamos tour 2026” cuando repentinamente perdió el equilibrio y no pudo mantenerse en pie. Ante la mirada atónita del público, dos de sus bailarines acudieron de inmediato a sostenerla.

Visiblemente nerviosa, Guzmán se dirigió a los asistentes para explicar la situación: “Disculpen, se me zafó la cadera. Perdónenme, se me salió la cadera”, expresó mientras solicitaba la asistencia de un médico.

Ante la imposibilidad de continuar con la función, el equipo de paramédicos ingresó al escenario y la trasladó en camilla hacia una ambulancia que la llevó a un hospital privado de la zona. Durante su evacuación, los fanáticos despidieron a la intérprete entre porras y aplausos de apoyo.

El incidente está vinculado al complejo historial de salud de la llamada “Reina del Rock”, quien padece un desgaste severo en las articulaciones que la ha llevado a requerir dos prótesis de titanio, una en cada cadera. Este desgaste físico se ha visto agravado por las complicaciones derivadas de una inyección de biopolímeros a la que se sometió en 2009. Además, en enero de este mismo año, la cantante había sufrido una caída en su residencia en la que también se le había dislocado la cadera.

Horas más tarde, tras ser atendida por el traumatólogo Eduardo Arévalo, la voz de “Hacer el amor con otro” tranquilizó a sus seguidores mediante un comunicado y un video grabado desde la cama del hospital. “Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien”, informó Guzmán, quien de buen ánimo adaptó la letra de su éxito “Cuidado con el corazón” para referirse al incidente.

La cantante confirmó que la fecha en Veracruz queda temporalmente en pausa, prometiendo a su público que regresará “muy pronto y con toda la fuerza rockera” a los escenarios.

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